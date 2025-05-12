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Интерфакс-АВН

ВВС США отрабатывают переброску войск в Эстонию в ходе учений Siil 2025

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Американский транспортный самолет C-17 Глоубмастер III
Американский транспортный самолет C-17 Глоубмастер III.
Источник изображения: © flickr.com / Kenny Holston

Таллин. 10 мая. ИНТЕРФАКС - Военно-воздушные силы США в ходе учений Siil 2025 отрабатывают доставку в Эстонию дополнительных войск на транспортном самолете С-17, сообщила накануне пресс-служба генерального штаба эстонских сил обороны.

"Сегодня мы отрабатываем в Эстонии развертывание пакета немедленного реагирования. 5-й эскадрон 7-го кавалерийского полка США является частью этого пакета, который может достичь любой точки мира в течение 96 часов. Эти учения демонстрируют нашу способность демонстрировать силу в удобное для нас время и в удобном для нас месте", - сказал заместитель командира полка майор Адам Янг.

По его словам, "в армии США есть только два кавалерийских эскадрона, которые выполняют эту миссию, и мы являемся одним из них".

В учениях задействовано несколько аэродромов в прибалтийских странах, а также демонстрируется возможность использования гражданских аэродромов. Планируется отработка посадки в различных аэропортах и приема грузов на месте.

Транспортный самолет ВВС США C-17 способен перебросить бронетанковые подразделения в любую точку мира в течение 96 часов, говорится в сообщении.

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