ВВС США отрабатывают переброску войск в Эстонию в ходе учений Siil 2025

Таллин. 10 мая. ИНТЕРФАКС - Военно-воздушные силы США в ходе учений Siil 2025 отрабатывают доставку в Эстонию дополнительных войск на транспортном самолете С-17, сообщила накануне пресс-служба генерального штаба эстонских сил обороны.

"Сегодня мы отрабатываем в Эстонии развертывание пакета немедленного реагирования. 5-й эскадрон 7-го кавалерийского полка США является частью этого пакета, который может достичь любой точки мира в течение 96 часов. Эти учения демонстрируют нашу способность демонстрировать силу в удобное для нас время и в удобном для нас месте", - сказал заместитель командира полка майор Адам Янг.

По его словам, "в армии США есть только два кавалерийских эскадрона, которые выполняют эту миссию, и мы являемся одним из них".

В учениях задействовано несколько аэродромов в прибалтийских странах, а также демонстрируется возможность использования гражданских аэродромов. Планируется отработка посадки в различных аэропортах и приема грузов на месте.

Транспортный самолет ВВС США C-17 способен перебросить бронетанковые подразделения в любую точку мира в течение 96 часов, говорится в сообщении.