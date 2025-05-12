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Интерфакс-АВН

Ракета SpaceX вывела на орбиту очередную группу интернет-спутников Starlink

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Источник изображения: topwar.ru

Вашингтон. 10 мая. ИНТЕРФАКС - Ракета-носитель Falcon 9 в субботу по московскому времени успешно вывела на орбиту партию из 26 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.

"Вывод 26 спутников Starlink подтвержден", - говорится в сообщении.

Запуск ракеты был осуществлен со стартовой площадки SLC-4E на базе американских Космических сил Ванденберг в Калифорнии в пятницу в 17:19 по Тихоокеанскому времени США (в субботу в 03:19 по Москве). Примерно через час спутники, отделившись от второй ступени носителя, вышли на орбиту.

В рамках запуска первая многоразовая ступень ракеты-носителя, которая использовалась в 14-й раз, совершила управляемую вертикальную посадку на морскую платформу-дрон Of Course I Still Love You в Тихом океане.

С мая 2019 года в рамках проекта Starlink компания SpaceX запустила свыше 8,5 тыс. таких спутников. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Более 7,3 тыс. аппаратов находятся на орбите в рабочем состоянии.

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Страны
Россия
США
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SpaceX
Проекты
Falcon РН
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