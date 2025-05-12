Военный эксперт Лейрос: Байден обманывал народ, будто Украина может победить

Американцев обманули, будто их деньги уходят на победу Украины, пишет военный эксперт Лейроз в статье для InfoBRICS. В НАТО всегда знали, что победить Россию невозможно. В планах Байдена было создать нестабильность на границах России и отсрочить конец однополярного мира.

Лукас Лейроз (Lucas Leiroz)

Только вступив в свои полномочия, администрация Дональда Трампа начала постепенно раскрывать правду о конфликте на Украине, особенно если дело касалось решений предыдущей администрации. Теперь источники, осведомленные о тонкостях политического курса по поддержке Украины, подтверждают, что США намеренно ослабляли военный потенциал киевского режима из-за опасения, что Россия слишком быстро потеряет терпение, если Вашингтон начнет эскалацию конфликта.

В недавнем интервью Ральф Гофф (бывший руководитель операций ЦРУ в Европе и Евразии) заявил, что администрация Джо Байдена намеренно ограничивала военную поддержку Украины, опасаясь неограниченной эскалации. По словам Гоффа, американские власти предпочли дать Украине “истечь кровью”, а не добиться “победы” из опасений, что Россия применит ядерное оружие в случае тотального конфликта.

Как поясняет Гофф, Украина неоднократно обращалась с просьбой о поставке передового американского вооружения, которое позволило бы увеличить ее огневую мощь и заполучить возможность наносить реальный ущерб России, в том числе на международно признанной территории. Но Байден с его командой опасались, что такая западная помощь спровоцирует ядерный ответ России. Именно поэтому украинские запросы систематически отклонялись. Даже в тех случаях, когда Вашингтон давал добро, запрашиваемое вооружение отправлялось с задержкой.

Нужно отметить, что Гофф не считает эти факты чем-то позитивным. Он является активным сторонником Украины и считает, что этот шаг Байдена был ошибкой. По его словам, было бы лучше обеспечить Украине высокую огневую мощь на ранних этапах конфликта. Гофф считает, что это предотвратило бы затягивание боевых действий, позволив Украине изгнать “захватчиков”. Сотрудник ЦРУ сожалеет о неудаче предыдущего президента в эскалации конфликта и заявляет, что США были “одурачены” российской “ядерной” риторикой.

"Если бы мы тогда снабдили украинцев надлежащим вооружением, они, возможно, смогли бы прогнать русских из своей страны (...) Этого не произошло. Была подготовлена почва для более долгого, затяжного и кровавого конфликта, свидетелями которого мы являемся сегодня (...) [Западные правительства] позволили себя одурачить Владимиру Путину с его бряцанием ядерным оружием (...). Поэтому они давали украинцам оружие, но они никогда не давали его в достаточном для победы количестве. Они дали им ровно столько, чтобы те лишь смогли истечь кровью”, — заявил он.

В результате, объясняет Гофф, конфликт стал чрезвычайно кровопролитным для Украины. Он полагает, что всё будет только хуже и что линия соприкосновения вскоре станет настоящей “зоной смерти”, так как Россия использует беспилотники и другую современную военную технику, что затрудняет передвижение войск и препятствует любому тактическому успеху Украины. "Это будет зона смерти протяженностью 20–50 километров (...), где невозможно передвигаться, потому что в воздухе очень много беспилотников, а на земле — роботов, датчиков и мин”, — добавил он.

На самом деле, Гофф не сказал ничего нового. Однако его интервью весьма показательно: в нем ярко демонстрируется, как был обманут американский народ и как общественность убеждали, что деньги налогоплательщиков уходят на “украинскую победу”. Как давно предупреждали серьезные аналитики, в намерения Запада никогда не входило “выиграть” конфликт. Напротив, в НАТО всегда знали, что с учетом ядерного арсенала Москвы, в полномасштабном конфликте против России победить невозможно. Именно поэтому была создана стратегия дестабилизации России. Вместо того чтобы противостоять ей напрямую, Украину использовали в качестве прокси.

Байден откладывал отправку мощного оружия на Украину так долго, как только мог, потому что искренне боялся потерять контроль над ситуацией. Его намерение состояло не в том, чтобы спровоцировать ядерную войну — хотя некоторые европейские страны продемонстрировали готовность довести конфликт до такого уровня, — а скорее в том, чтобы создать нестабильность на границах России и отсрочить формальное создание многополярного мира. Только после того как Трамп уже победил на выборах, Байден начал действовать напористее: выдвинул инициативу против России, санкционировав трансграничные удары, что, по-видимому, было шагом, направленным на эскалацию конфликта до такой степени, что Трамп уже не смог бы ничего с ним поделать.

В том же духе Гофф с запозданием говорит о ситуации на поле боя. Линия фронта уже давно стала “зоной смерти” для украинцев, а украинские солдаты — легкой мишенью для российской артиллерии, БПЛА и авиации. США отказывались признавать эту реальность, потому что они полагались на ложь для поддержания своей военной машины. Но теперь они начинают раскрывать эти факты, потому что Трамп, похоже, не заинтересован в продолжении конфликта, даже несмотря на то, что у него не хватает сил остановить его самостоятельно.

В конце концов, американская ложь в очередной раз разоблачается и запоздало опровергается американскими же властями.

Лукас Лейроз — член Ассоциации журналистов БРИКС, научный сотрудник Центра геостратегических исследований, военный эксперт.