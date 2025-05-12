Только танк: как меняются бронированные машины в ходе СВО

С начала спецоперации в конструкцию изделий внесли сотни изменений

Производственное объединение «Уралвагонзавод» отправило партии танков Т-90М и Т-72Б3М в войска. Это основные рабочие машины в зоне боевых действий. За годы спецоперации в производство внедрены сотни конструктивных изменений — в частности, заметно усилена защита. Какие танки получает от промышленности армия и как они изменились с учетом опыта СВО, разбирались «Известия».

Какие танки поступают на вооружение Российской армии

Передачу Вооруженным силам России очередной партии новых танков Т-72Б3М и Т-90М «Прорыв» нижнетагильские танкостроители приурочили к 80-летию Великой Победы. Эшелон новых машин провожал легендарный Т-34-85 также уральского производства, сохранившийся с 1940-х годов и подготовленный к юбилейному параду. В цехах завода отметили, что танки, которые сегодня получают вооруженные силы, значительно отличаются от таких же выпусков предыдущих лет.

Боевая работа танка Т-90М «Прорыв» Источник изображения: Фото: РИА Новости

«Уралвагонзавод» сообщает, что опыт боевых действий изучается постоянно, и вносятся усовершенствования в производимые изделия. С начала СВО в конструкцию боевых машин внесено порядка 200 различных изменений — это и повышение боевых возможностей танков, и защита, и мобильность. Танк — это именно защищенная мощная боевая машина, которая сильна своим вооружением, бронированием и способностью перемещаться по пересеченной местности. И, конечно, в современных условиях танк постоянно находится на связи и оснащен системами навигации.

«Российские машины Т-90М, Т-72Б3М и Т-80БВМ максимально приспособлены к современным условиям боя. По совокупности показателей их можно считать лучшими серийными танками в мире. Это результат слаженной работы большого коллектива сотрудников предприятий «Ростеха» — разработчиков и конструкторов, инженеров и технологов, рабочих промышленных линий, ремонтных групп. В корпорации выстроена гибкая система производства и модернизации бронетехники. Она позволила, с одной стороны, во много раз нарастить выпуск сложнейших машин, а с другой — обеспечивает оперативные изменения в технике, если этого требуют реальные условия. Такой адаптивной системы больше нет ни у кого в мире», — отметил первый замгендиректора госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков.

Танки Т-72, Т-90 и боевые машины поддержки танков БМПТ «Терминатор» в механосборочном цехе «Уралвагонзавода» Источник изображения: Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Надо отметить, что если танки Т-90М «Прорыв» производятся сегодня с нуля, то и Т-72Б3М, и Т-80БВМ являются результатом модернизации ранее выпущенных образцов. И модернизация позволяет из танков выпуска 1980–1990-х годов получить максимально современную боевую машину. Модернизация касается всего: оборудования, прицельно-навигационного комплекса, средств связи, вооружения, двигателя, бронирования и дополнительной защиты.

Как усиливают основные боевые танки ВС РФ

Т-90М «Прорыв» сегодня — это настоящая вершина эволюции основного боевого танка Вооруженных сил России. В конструкции собраны все самые современные технические решения: мощный дизель В-92С2Ф (1130 л.с.), 125-миллиметровая гладкоствольная пушка с возможностью стрельбы ПТУРами «Рефлекс-М», динамическая броня «Реликт», новейшее оборудование и внешняя боеукладка части боекомплекта. Танк оснащен кевларовым внутренним подбоем, который защищает экипаж от осколков в случае поражения снарядом. Зенитный пулемет на крыше башни управляется дистанционно. Танк может оснащаться комплексом активной защиты типа «Арена-М». И, конечно, в конструкции дополнительной защиты максимально учтен опыт СВО. Именно изучение поражения техники в ходе боев последних лет позволило изменить защиту танка и закрыть корпус от дронов и ПТУРов. С каждой новой серией, с каждым новым выпуском в конструкцию защиты Т-90М вносятся улучшения. В заводских условиях это можно делать более эффективно и качественно, чем в мастерских в прифронтовой полосе.

Член танкового экипажа осматривает поступивший в подразделение танк Т-90 «Прорыв» Источник изображения: Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Модернизированные танки Т-72Б3М сегодня являются самыми массовыми среди поступающей в зона СВО новой бронированной техники. Особенность их модернизации в том, что использованы многие технические решения более совершенного новейшего Т-90М. Т-72Б3М образца 2016 года оснащается таким же дизельным двигателем, как и Т-90М. На нем используется такая же динамическая броня «Реликт». На танк изначально установлена дополнительная защита — боковые экраны, а в ходе СВО машина обзавелась еще и защитой от дронов — причем тут речь идет и о защите боковой проекции, и о защите крыши башни от сбросов с зависающих дронов-квадрокоптеров. Защита от беспилотников постоянно совершенствуется и теперь ставится на танки именно в заводском исполнении, что позволяет получать на передовой сразу готовую к бою машину.

Конечно, обновленные Т-72Б3М получают и самое современное оборудование: прицельный комплекс с тепловизором «Сосна-У» делает танк зрячим ночью, а современное коммуникационное и навигационное оборудование позволяет получать и передавать информацию в цифровом виде и дает детальное видение навигационной обстановки, в том числе с использованием спутниковой навигации. Современные Т-72 полностью интегрированы в информационное поле современной боевой операции.

Подобную же модернизацию проходят и Т-80БВМ. Танк оснащен газотурбинным двигателем ГТД-1250 мощностью 1250 л.с. Он дает машине высокую тяговооруженность, а в ходе модернизации проходит ремонт и обслуживание, ему продлевается ресурс. На часть Т-80БВМ в дополнение к уже традиционным средствам пассивной защиты (противодроновые экраны и сетки) устанавливается также новейший комплекс активной защиты «Арена-М». Он способен сбивать высокоскоростные ПТУРы и реактивные гранаты на подлете к танку. У танков модернизируется и прицельное, и навигационное оборудование, а также средства связи.

Танк Т-72 Б3м на огневой позиции Источник изображения: Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Важно, что Т-73Б3М и Т-80БВМ в ходе работ по модернизации получают новейшие системы радиоэлектронной борьбы. Конечно, это же относится и к Т-90М «Прорыв». В ходе СВО стало ясно, что каждый образец техники должен в заводских условиях оснащаться системами РЭБ, которые гарантированно препятствуют наведению на бронеобъект FPV-дронов. Такие системы работают и как средства разведки — дают танкистам информацию об активности вражеских беспилотников. И, конечно, РЭБ ставит им помехи, препятствуя выполнению их боевой задачи. С ходом СВО в области развития систем РЭБ произошла настоящая революция, и ее результаты сегодня мы можем видеть на каждом образце выходящей с заводов техники. Также надо учитывать то, что противник постоянно совершенствует свою технику и, соответственно, средства РЭБ также совершенствуются. Поэтому каждая новая партия танков оснащается всё более и более совершенными системами, а те, что уже покинули завод, обновляют свою радиоэлектронную защиту уже в войсках.

Таким образом, танкостроители обеспечивают выпуск практически новых машин — за счет модернизации ранее выпущенных машин и за счет сборки Т-90М с нуля. Всё это вместе позволяет полностью закрыть потребность Вооруженных сил России в современных основных танках.

Дмитрий Корнев

Богдан Степовой