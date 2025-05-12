Сийярто: Европа оттягивает мир на Украине из страха ответственности за ошибки

ЖЕНЕВА, 10 мая. /ТАСС/. Европейские лидеры оттягивают момент заключения мира на Украине из опасений, что им придется нести ответственность за свою неверную стратегию по решению конфликта. Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто в интервью швейцарской газете Neue Z rcher Zeitung.

По его мнению, заявления европейцев о том, что Киев может одержать победу на поле боя и что пока не время для перемирия, только затягивают конфликт на Украине. "Европейские политики избрали неверную стратегию. Это создало проблемы в повседневной жизни их граждан, и окончание войны будет иметь последствия для этих политиков. Поэтому они хотят как можно дольше оттягивать этот момент", - считает дипломат.

Россия неоднократно подтверждала свою готовность к прямым переговорам с Украиной без предварительных условий. Президент РФ Владимир Путин на время празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне объявил перемирие, однако уже в первые часы Минобороны РФ сообщило о почти 500 нарушениях режима прекращения огня со стороны Украины.