Работавшего в миссии по военной помощи Украине генерала сил НАТО уволили из-за "шутки" про изнасилование (Frankfurter Rundschau, Германия)

FR: куратор натовской помощи Украине лишился поста из-за шутки об изнасиловании

Заместителя главы миссии по оказанию военной помощи Украине пострадал из-за шутки об изнасиловании, пишет FR. Неудачная острота настолько поразила неокрепшие умы в германском Минобороны, что генерала поспешили вышвырнуть со скандалом.

В Германии из-за сексистской "шутки" об изнасиловании уволили генерал-майора Гартмута Ренка, который занимал должность заместителя главы миссии по оказанию военной помощи Украине в Висбадене, сообщает 7 мая Spiegel.

Висбаден. Для бывшего и нынешнего министра обороны Бориса Писториуса (СДПГ) переход к новому правительству, безусловно, оказался немного проще, чем для 16 других министров, впервые вошедших в новый кабинет. Однако сейчас Писториус сталкивается с совершенно другой проблемой: сексизмом в бундесвере. Причина: немецкий генерал вызвал ужас своим женоненавистническим и неприемлемым высказыванием на заседании НАТО. И это повлекло для него серьезные последствия в плане карьеры.

По информации источников, Гартмут Ренк (занимал должность заместителя командующего миссией НАТО по координации помощи Украине в Висбадене) во время совещания сказал: "Если изнасилование неизбежно, расслабьтесь и получайте удовольствие". Услышавший данную фразу британский офицер немедленно пожаловался на немецкого генерала командованию.

Инцидент быстро стал настолько резонансным, что на ковер были вызваны генеральный инспектор Карстен Бройер и Писториус, которые инициировали официальное дисциплинарное разбирательство в отношении Ренка.

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Сам Ренк подтверждает, что действительно говорил такое, однако он якобы "не имел в виду ничего серьезного", а просто "хотел мотивировать солдат". Писториус сделал организационные выводы: Ренк должен досрочно освободить свою высокопоставленную должность заместителя командующего командования НАТО по координации помощи Украине в Висбадене. Осенью он также должен был занять пост начальника штаба Командования по трансформации НАТО в Норфолке (США), однако этот карьерный рост теперь невозможен.

И всё станет еще хуже: как сообщает издание Der Spiegel, ожидается, что Ренк временно уйдет в отставку с осени. Это знаменует собой конец долгой карьеры генерала. Ренк принимал участие в многочисленных миссиях бундесвера, в том числе в Афганистане и Косово. Министерство обороны пока не прокомментировало обвинения.