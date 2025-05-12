Войти
ИноСМИ

Работавшего в миссии по военной помощи Украине генерала сил НАТО уволили из-за "шутки" про изнасилование (Frankfurter Rundschau, Германия)

394
0
0
Генерал Густав Ренк, заместитель командующего миссией НАТО по координации помощи Украине в Висбадене
Генерал Густав Ренк, заместитель командующего миссией НАТО по координации помощи Украине в Висбадене.
Источник изображения: © соцсети

FR: куратор натовской помощи Украине лишился поста из-за шутки об изнасиловании

Заместителя главы миссии по оказанию военной помощи Украине пострадал из-за шутки об изнасиловании, пишет FR. Неудачная острота настолько поразила неокрепшие умы в германском Минобороны, что генерала поспешили вышвырнуть со скандалом.

В Германии из-за сексистской "шутки" об изнасиловании уволили генерал-майора Гартмута Ренка, который занимал должность заместителя главы миссии по оказанию военной помощи Украине в Висбадене, сообщает 7 мая Spiegel.

Висбаден. Для бывшего и нынешнего министра обороны Бориса Писториуса (СДПГ) переход к новому правительству, безусловно, оказался немного проще, чем для 16 других министров, впервые вошедших в новый кабинет. Однако сейчас Писториус сталкивается с совершенно другой проблемой: сексизмом в бундесвере. Причина: немецкий генерал вызвал ужас своим женоненавистническим и неприемлемым высказыванием на заседании НАТО. И это повлекло для него серьезные последствия в плане карьеры.

По информации источников, Гартмут Ренк (занимал должность заместителя командующего миссией НАТО по координации помощи Украине в Висбадене) во время совещания сказал: "Если изнасилование неизбежно, расслабьтесь и получайте удовольствие". Услышавший данную фразу британский офицер немедленно пожаловался на немецкого генерала командованию.

Инцидент быстро стал настолько резонансным, что на ковер были вызваны генеральный инспектор Карстен Бройер и Писториус, которые инициировали официальное дисциплинарное разбирательство в отношении Ренка.

Генерал НАТО признал факт инцидента: высказывание должно было быть "ироничным и саркастичным"

Сам Ренк подтверждает, что действительно говорил такое, однако он якобы "не имел в виду ничего серьезного", а просто "хотел мотивировать солдат". Писториус сделал организационные выводы: Ренк должен досрочно освободить свою высокопоставленную должность заместителя командующего командования НАТО по координации помощи Украине в Висбадене. Осенью он также должен был занять пост начальника штаба Командования по трансформации НАТО в Норфолке (США), однако этот карьерный рост теперь невозможен.

И всё станет еще хуже: как сообщает издание Der Spiegel, ожидается, что Ренк временно уйдет в отставку с осени. Это знаменует собой конец долгой карьеры генерала. Ренк принимал участие в многочисленных миссиях бундесвера, в том числе в Афганистане и Косово. Министерство обороны пока не прокомментировало обвинения.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Германия
США
Украина
Проекты
NATO
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.05 16:25
  • 8827
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 12.05 15:05
  • 0
Латвийские настроения. Часть 2
  • 12.05 14:43
  • 0
Россия и Беларусь: вместе выгодно, надёжно и безопасно
  • 12.05 10:46
  • 33
Российские системы ПВО: первый опыт реального боевого применения
  • 12.05 10:37
  • 1478
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 12.05 10:32
  • 19
Индия при ударах по Пакистану использовала ракеты SCALP, авиационные бомбы Hammer, барражирующие боеприпасы - СМИ
  • 12.05 10:27
  • 43
Командующий ВВС США в Европе о роли авиации в боевых действиях на Украине
  • 12.05 09:59
  • 8
КНДР ратифицировала договор о стратегическом партнерстве с Россией - ЦТАК
  • 12.05 04:49
  • 0
Раз пошла такая пьянка на тему технологий - о развитии "танковых школ" в СССР.
  • 12.05 02:47
  • 1
Маршал Хафтар совершает неожиданный визит в Москву, его принимают в Кремле
  • 12.05 02:01
  • 1
Показан бой российского штурмового катера БК-16 с морским дроном ВСУ Magura V5
  • 12.05 01:20
  • 1
Белоусов обсудил с министром обороны Киргизии военное сотрудничество
  • 11.05 22:36
  • 0
Ответ-2 на "Победить в войне Красной армии помогли новые технологии"
  • 11.05 08:52
  • 31
МС-21 готовится к первому полету
  • 10.05 21:23
  • 0
Об идущей реинкарнации нацизма в мире.