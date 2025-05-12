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Газета.ru

Индия применила российские С-400 в конфликте с Пакистаном. Чем еще защищается Нью-Дели?

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Источник изображения: gazeta.ru

The Hindustan Times: Индия отразила атаки Пакистана комплексом С-400

Индия задействовала израильское и российское оружие для отражения пакистанских ракет и беспилотников, атаковавших базы ВВС. Военные использовали в том числе систему противовоздушной обороны С-400 «Триумф», сообщили источники The Hindustan Times. Индийские власти закупали у России и другое вооружение, какое именно - в материале «Газеты.Ru».

Как отметили источники издания, пакистанские военные дважды атаковали позиции ВС Индии: сначала в ночь с 7 на 8 мая, а затем вечером 8 мая.

«Индийские войска использовали систему ПВО российского производства С-400 «Триумф», ракеты класса «земля-воздух» местного производства «Акаш», различные системы борьбы с беспилотниками и другие контрмеры для борьбы с приближающимися угрозами, которые быстро устранили после того, как обнаружили и отследили интегрированной сетью радаров и систем командования и управления», - уточнили авторы статьи.

Они добавили, что индийские военные использовали российское и израильское оружие 8 мая.

Ранее Индия начала военную операцию «Синдур» против пакистанской инфраструктуры, которую сочли «террористической». По словам главы Минобороны Пакистана, в результате индийских атак погибли мирные жители, а удары пришлись исключительно по объектам гражданской инфраструктуры. Пресс-секретарь пакистанской армии уточнил, что страна уже начала ответную операцию. Индийско-пакистанские отношения обострились после теракта 22 апреля в индийском Кашмире, в результате которого погибли 26 человек. Власти Индии обвинили в атаке Пакистан, пакистанское руководство назвало реакцию индийских властей несправедливой.

Какое оружие Индия покупает у России

В начале мая индийские власти купили очередную партию переносных зенитных комплексов «Игла-С» стоимостью более 250 млн рупий, сообщило издание India Today. Поставку осуществили в рамках срочного контракта - так власти решили усилить противовоздушную оборону армии.

Источники издания уточнили, что подразделения индийской армии уже получили ракеты, их развернули в передовых зонах для отражения возможных угроз со стороны Пакистана. Система «Игла-С» - модернизированная версия комплекса «Игла», которое стоит на вооружении Индии с 90-х годов прошлого века. Журналисты добавили, что Россия поучаствует в новом тендере, объявленном правительством страны, на поставку еще 48 пусковых установок и около 90 ракет. В индийском правительстве обсуждают возможность закупки очередных модификаций комплексов с лазерным наведением.

В 2018 году президент Владимир Путин посетил с рабочей поездкой Индию и встретился с премьер-министром Нарендрой Моди. Главы государств обсудили ряд вопросов, после чего подписали несколько документов. В числе прочих стороны заключили контракт на поставку зенитных ракетных систем С-400 «Триумф». По словам помощника президента Юрия Ушакова, в результате сделки «Индия получит современный комплекс ПВО, который превосходит по своим характеристикам аналогичные комплексы других стран».

О намерении приобрести С-400 Индия сообщала еще в октябре 2015-го, и уже тогда это вызвало недовольство в США. Американские власти угрожали введением санкций против стран, приобретающих оружие и военную технику у России.

«Потребность в таких комплексах, как С-400 «Триумф», очень большая. Агрессивность США и его сателлитов растет. Единственная возможность защитить свое небо от них - это российские системы ПВО, самые эффективные и надежные в мире.
У США таких нет, хотя они и навязывают своим союзникам Patriot PAC-3, который заметно проигрывает не только С-400, но и предыдущей системе С-300», - отмечал военный обозреватель Виктор Литовкин.

По его словам, покупка С-400 закроет самые важные промышленно-развитые районы страны от воздушно-космических атак. А тем, кто собирается на Индию нападать, переживать не стоит - это «сугубо оборонительное оружие».

В апреле 2023 года Россия перестала поставлять оружие и боеприпасы в Индию из-за санкций США, блокировавших оплату в долларах, сообщило агентство Bloomberg. По информации источников издания, РФ поставила вооружения более чем на $2 млрд, однако индийские власти не имели возможности оплатить поставки. За пару месяцев до этого глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев заявлял, что РФ рассчитывает наладить в Индии производство ЗРПК «Панцирь-С1», ЗРК «Тор-М2КМ», боевых пехотных машин «Бумеранг» и ряда беспилотников.

Еще до начала СВО на Индию приходилась четверть всех продаж российского оружия за границу, это позволило выйти на объем заказов в $14 млрд, заявлял посол Денис Алипов. Страны подписали соглашение о военном сотрудничестве до 2030 года. Несмотря на это, в начале 2024-го стало известно, что Индия намерена отказаться от российского оружия, заменив его западным.


Антон Ишбульдин

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Страны
Индия
Пакистан
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