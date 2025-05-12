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Деловая газета "Взгляд"

Западные СМИ назвали парад Победы в Москве грандиозным

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Западные СМИ назвали парад Победы в Москве грандиозным
Западные СМИ назвали парад Победы в Москве грандиозным.
Источник изображения: @ Виталий Белоусов/Фотохост-агентство РИА Новости

Международные издания подробно осветили празднование юбилея Победы в Москве, подчеркнув значимость торжеств и присутствие многочисленных иностранных гостей.

Особое внимание зарубежных СМИ при освещении 9 Мая привлек масштабный военный парад на Красной площади и участие в мероприятиях 80-летия Победы глав иностранных государств, в том числе председателя КНР Си Цзиньпина и президента Бразилии Лулы да Силвы, сообщает РИА "Новости".

Газета Independent написала о грандиозности парада, а CNN отметил, что в этом году Россия отказалась от сдержанности, вернув прошлый размах торжествам. Западные и азиатские издания подчеркнули, что присутствие иностранных делегаций, особенно Китая, стало символом единства и противостояния западной изоляции.

По мнению газеты New York Times, российские власти превратили юбилейный парад в демонстрацию мирового влияния и предзнаменование победы в украинском конфликте. Немецкое издание Spiegel сосредоточило внимание на современном вооружении российской армии и патриотическом настрое москвичей. Telegraph и Conversation обратили внимание на роль парада в укреплении патриотизма среди граждан России, считая праздник важным для воспитания нового поколения.

Washington Post и телеканал NHK указали, что Москва с помощью международных гостей и демонстрации военной мощи показала свое несогласие с западной политикой изоляции. Sky News и Figaro отметили, что масштаб парада и визит высокопоставленных лиц стали вызовом западным странам и свидетельством формирования антизападного фронта.

Как писала газета ВЗГЛЯД в пятницу, 80-ю годовщину Победы на Красной площади транслировали ведущие мировые медиа, включая СМИ из Британии, Германии, Китая и Японии. Для иностранных журналистов после парада Победы организовали дегустацию традиционной солдатской кухни, которую многие с нетерпением ждали.

Евгения Караваева

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