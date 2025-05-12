Макрон и Туск подписали польско-французский договор о сотрудничестве

Минск. 9 мая. ИНТЕРФАКС - Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Польши Дональд Туск подписали в Нанси польско-французский договор о расширении сотрудничества и дружбы, сообщают в пятницу польские СМИ.

"Новый договор заменит предыдущее соглашение между Польшей и Францией, подписанное в 1991 году и считавшееся устаревшим. Его сравнивают с договорами, которые Франция ранее подписала с соседними странами: Германией, Италией и Испанией. Документ был подписан в Нанси на востоке Франции, городе, связанном с общей историей обеих стран - именно здесь поселился король Станислав Лещинский после изгнания из страны. Дата также была выбрана не случайно - 9 мая - День Европы", - говорится в сообщении.

Сообщается, что на пресс-конференции по итогам подписания премьер-министр Польши подчеркнул, что содержащийся в договоре пункт о взаимопомощи, в том числе военной, воспринимается обеими странами очень серьезно.

"Намерение и президента, и меня самого состоит в том, чтобы отнестись к этому положению крайне серьезно. Поэтому за этим положением договора последуют практические, оперативные действия и мероприятия, касающиеся нашей оборонной промышленности, стратегического мышления, подготовки к действиям, когда они понадобятся", - заявил Туск.

"Польша готова сотрудничать во всех областях, касающихся обороны", - подчеркнул он.

Глава польского правительства отметил, что "в наших интересах, в наших общих интересах умело использовать все возможности, которые есть у Франции и Польши в случае возникновения угрозы обеим странам", уточнив, что "договор не является альтернативой сотрудничеству с США или НАТО".

"Как раз наоборот. Мы все слышали эти слова, неоднократно произнесенные нашими американскими союзниками. И мы в Польше воспринимаем эти слова серьезно, потому что мы воспринимаем всех наших союзников очень серьезно. И для меня самое тесное и интимное сотрудничество с Францией - это как раз реализация этой потребности", - отметил Туск.

В свою очередь президент Франции уточнил, что "в этом договоре мы послали очень четкий сигнал, поскольку включили пункт о взаимной обороне и помощи, что является расширением нашего участия в НАТО и Европейском союзе".

Макрон добавил, что это "по-настоящему интегрированное оборонное партнерство, которое не призвано заменить НАТО или ЕС, а призвано укрепить и оперативно реализовать существующие связи".