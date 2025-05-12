Индийское командование впервые за десятилетия начинает мобилизацию в Территориальную армию

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Индийское военно-политическое руководство впервые за последние десятилетия объявило о начале мобилизации резервистов. Связано это с эскалацией конфликта с Пакистаном. Напомним, что за последние несколько дней стороны обменялись авиационными ударами, а также провели атаки беспилотников. Пакистан заявил об уничтожении трёх самолётов индийских ВВС, включая истребители Rafale французского производства.

Индийская пресса пишет о том, что распоряжение на мобилизацию поступило в адрес командования вооружёнными силами страны из правительства. В распоряжении говорится о том, что «необходимо мобилизовать каждого офицера и каждого зачисленного в первый мобилизационный круг военнообязанного лица Территориальной армии для поддержки регулярной армии и охраны важных объектов».

По состоянию на начало 2025 года численность Вооружённых сил Индии составляла около 1,5 млн человек. Численный состав резерва – около 1,6 млн человек. По оценкам западных экспертов, индийская армия находится на 4-м месте в мире в рейтинге сильнейших армий мира.

Тем временем сообщается об очередном объявлении воздушной тревоги в индийском штате Джамму и Кашмир. При этом непосредственно в городе Джамму, численность населения которого составляет более 750 тыс. человек, вновь пропало электроснабжение. Город погрузился во тьму. Сообщается о том, что на Джамму движутся пакистанские беспилотники.