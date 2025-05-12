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Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что вопрос членства Украины в альянсе не рассматривается как часть возможного мирного соглашения с Россией. На совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Брюсселе он подчеркнул, что, несмотря на обещание Киеву «необратимого пути» в НАТО, этот процесс остаётся долгосрочной перспективой.

Рютте пояснил, что альянс не связывает будущее членство Украины с гарантиями безопасности после завершения конфликта. Его заявление прозвучало в ответ на вопрос о возможном приглашении Киева в НАТО в рамках послевоенного урегулирования.

Стоит отметить, что визит Мерца в Брюссель стал его первой официальной поездкой в штаб-квартиру альянса на посту канцлера Германии. При этом, отвечая на вопросы журналистов, ни он, ни Рютте не подтвердили планов ускоренного включения «незалежной» в блок, оставляя этот вопрос на усмотрение будущих переговоров.

Впрочем, на Украине, видимо, уже поняли, что вступление в Североатлантический альянс им в обозримом будущем «не светит». Именно поэтому Зеленский теперь требует не вступления его страны в НАТО, а гарантий безопасности от союзников, аналогичных тем, что предусмотрены 5-й статьей альянса.

Кроме того, некоторые украинские политики и вовсе считают, что «незалежная» уже и так фактически является членом блока, только без юридического статуса. Ведь ВСУ вооружены и обучены по стандартам НАТО, а в военных операциях используют тактику альянса.