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Военное обозрение

«Сможет выполнять те же задачи, что и F-16»: Южная Корея разрабатывает новый истребитель на базе самолёта FA-50

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Источник изображения: topwar.ru

Источник изображения: topwar.ru

FA-50

Как сообщают южнокорейские ресурсы, местный концерн Korea Aerospace Industries (KAI) объявил тендер, который предполагает создание кабины для тренажёра-симулятора одноместной версии FA-50, который представляет собой боевую модификацию двухместного учебно-тренировочного самолёта T-50 и позиционируется как лёгкий истребитель или штурмовик.

Ранее уже рассматривался вариант разработки одноместного истребителя F-50, но реализацию этой программы приостановили в пользу гораздо более приоритетного проекта создания истребителя KF-21 Boramae. Однако в 2024 году она возобновилась.

Симулятор одноместной версии необходим для моделирования характеристик новой модификации и их оценки. KAI планирует реализовать проект в течение 22 месяцев, с мая 2025 года по февраль 2027 года. Полностью разработку ожидается завершить к 2028 году.

Как предполагается, на новый самолёт будет установлена вспомогательная топливная система на 1350 литров. Ожидается, что радиус действия этой модификации увеличится примерно на 20–30% (сейчас у FA-50 он составляет 443 км). В то же время KAI подсчитала, что F-50 сохранит примерно 80% возможностей F-16, но будет иметь более низкую стоимость продажи и обслуживания.

Новая версия сможет выполнять те же задачи, что и F-16, будучи при этом экономичным решением

- утверждают в KAI.

FA-50, который послужит базой для одноместной модели, обладает максимальной взлётной массой 12,2 т, тягой двигателя 8 т и боевой нагрузкой до 4,5 т. Для сравнения, аналогичные характеристики у самой современной версии F-16 Block 70/72 составляют соответственно 21,7 т, 13 т и 12,5 т. FA-50 способен применять 20-мм трёхствольную пушку, УРВВ AIM-9, управляемые бомбы JDAM и прочие средства поражения.

Самолёты типа FA-50, приближающиеся по своим боевым возможностям к полноценным боевым машинам, в последнее время получили неофициальное обозначение «псведоистребители».

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  • В новости упоминаются
Страны
Южная Корея
Продукция
AIM-9
F-16
F-5
FA-50
JDAM
Компании
KAI
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