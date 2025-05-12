Войти
ТАСС

Лукашенко: Россия давно готова к заключению мира на Украине

315
0
0
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Источник изображения: © Николай Петров/ БелТА/ ТАСС

По словам президента Белоруссии, "вопрос не в России"

МИНСК, 9 мая. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что Россия давно готова к тому, чтобы заключить на Украине не просто перемирие, а мир.

"Россия давно готова к тому, чтобы не просто перемирие, а чтобы мир заключить", - сказал Лукашенко, фрагменты из его интервью американскому телеканалу NBC приводит агентство БелТА.

По словам Лукашенко, "вопрос не в России". "Поэтому надо разбираться с другой стороны, насколько я знаю. Как только американцы с украинцами решат, что нужен мир, европейцы станут в строй и мир наступит", - уверен белорусский лидер.

На вопрос, должен ли сейчас президент России Владимир Путин согласиться на перемирие, Лукашенко сказал: "Президент Путин вообще никому ничего не должен. Чтобы вы понимали. Это первое. Что касается перемирия <...>. Мы с ним об этом говорили в последний раз в Волгограде. Они готовы к этому". 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.05 16:25
  • 8827
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 12.05 15:05
  • 0
Латвийские настроения. Часть 2
  • 12.05 14:43
  • 0
Россия и Беларусь: вместе выгодно, надёжно и безопасно
  • 12.05 10:46
  • 33
Российские системы ПВО: первый опыт реального боевого применения
  • 12.05 10:37
  • 1478
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 12.05 10:32
  • 19
Индия при ударах по Пакистану использовала ракеты SCALP, авиационные бомбы Hammer, барражирующие боеприпасы - СМИ
  • 12.05 10:27
  • 43
Командующий ВВС США в Европе о роли авиации в боевых действиях на Украине
  • 12.05 09:59
  • 8
КНДР ратифицировала договор о стратегическом партнерстве с Россией - ЦТАК
  • 12.05 04:49
  • 0
Раз пошла такая пьянка на тему технологий - о развитии "танковых школ" в СССР.
  • 12.05 02:47
  • 1
Маршал Хафтар совершает неожиданный визит в Москву, его принимают в Кремле
  • 12.05 02:01
  • 1
Показан бой российского штурмового катера БК-16 с морским дроном ВСУ Magura V5
  • 12.05 01:20
  • 1
Белоусов обсудил с министром обороны Киргизии военное сотрудничество
  • 11.05 22:36
  • 0
Ответ-2 на "Победить в войне Красной армии помогли новые технологии"
  • 11.05 08:52
  • 31
МС-21 готовится к первому полету
  • 10.05 21:23
  • 0
Об идущей реинкарнации нацизма в мире.