Лукашенко: Россия давно готова к заключению мира на Украине

По словам президента Белоруссии, "вопрос не в России"

МИНСК, 9 мая. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что Россия давно готова к тому, чтобы заключить на Украине не просто перемирие, а мир.

"Россия давно готова к тому, чтобы не просто перемирие, а чтобы мир заключить", - сказал Лукашенко, фрагменты из его интервью американскому телеканалу NBC приводит агентство БелТА.

По словам Лукашенко, "вопрос не в России". "Поэтому надо разбираться с другой стороны, насколько я знаю. Как только американцы с украинцами решат, что нужен мир, европейцы станут в строй и мир наступит", - уверен белорусский лидер.

На вопрос, должен ли сейчас президент России Владимир Путин согласиться на перемирие, Лукашенко сказал: "Президент Путин вообще никому ничего не должен. Чтобы вы понимали. Это первое. Что касается перемирия <...>. Мы с ним об этом говорили в последний раз в Волгограде. Они готовы к этому".