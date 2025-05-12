Литва направит 4 млрд евро на военную инфраструктуру

Минск. 9 мая. ИНТЕРФАКС - Для строительства военной инфраструктуры, которая будет использоваться литовскими Вооруженными силами совместно с размещаемыми контингентами НАТО, до 2028 года будет выделено порядка 4 млрд евро, сообщила пресс-служба Минобороны Литвы.

"С 2021 по 2028 год финансирование военной инфраструктуры увеличивается в 26 раз... В течение следующих нескольких лет в военную инфраструктуру будет инвестировано около 4 млрд евро", - говорится в сообщении.

"Необходимо обеспечить быстрое и качественное развитие инфраструктуры, особенно при реализации проектов сформированной Литовской армейской дивизии (1-я дивизия армии, которая объединяет все регулярные войска страны - ИФ) и Немецкой бригады", - подчеркнули в ведомстве.

Развертываемая немецкими военными бригада будет представлять собой полностью подготовленное к боевым действиям подразделение, оснащенное всей необходимой техникой, личным составом и материальными средствами.

До завершения строительства военных городков Руднинкай и Рукла (первый объект располагается близ границы с Белоруссией, второй в центральной части Литвы), которые станут местом постоянной дислокации 45-й немецкой бригады, контингент размещается на военных объектах Неменчине и Рокантишкес близ Вильнюса.