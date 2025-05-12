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Военное обозрение

NBC News: операция Трампа против хуситов обошлась США в более чем в миллиард долларов

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Источник изображения: topwar.ru

Военная кампания США против йеменских хуситов, начатая в середине марта текущего года, стоила американскому бюджету более миллиарда долларов, сообщает NBC News. По данным телеканала, эти расходы включают тысячи бомб и ракет, семь сбитых беспилотников и два потерянных истребителя.

В то же время в материале говорится, что, несмотря на масштабные траты, Вашингтон, похоже, готов завершить операцию, достигнув временного соглашения с повстанцами при посредничестве Омана. При этом, по мнению экспертов, текущие договорённости, защищающие только американские корабли, не решают проблему полностью. Повстанцы могут продолжать атаковать Израиль и суда других стран, сохраняя угрозу для международного судоходства в Красном море, по причине которой Трамп и объявил операцию «Грубый всадник».

Аналитики, опрошенные журналистами, сомневаются, что Вашингтон готов выделить дополнительные ресурсы для полного подавления угрозы со стороны хуситов. В свою очередь, временная договоренность, даже если она соблюдается, лишь создает видимость решения проблемы, оставляя основные риски без изменений.

В итоге, как сообщает NBC News, не добившись поставленной цели, Пентагон с марта израсходовал около 2000 боеприпасов на сумму свыше 775 миллионов долларов. Среди них – сотни авиабомб стоимостью 85 тысяч долларов каждая, десятки крылатых ракет «Томагавк» и AGM-158, цена которых достигает 1,5–1,9 миллиона за единицу. Дополнительные расходы связаны с переброской в регион систем ПРО Patriot, общая стоимость транспортировки которых превысила 10 миллионов долларов.

И это на фоне стремления американской администрации максимально сократить дефицит бюджета и, как минимум, замедлить рост внешнего долга.

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Страны
Израиль
Оман
США
Продукция
BGM-109 Tomahawk
JASSM
Patriot ЗРК
Проекты
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