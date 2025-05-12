"Летающие радары" НАТО усилят взаимодействие с польской авиацией в рамках миссии в странах Балтии

Минск. 9 мая. ИНТЕРФАКС - Самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления AWACS НАТО усилят взаимодействие с польской военной авиацией в рамках миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии (Baltic Air Policing), сообщило Оперативное командование польских вооруженных сил.

Сообщается, что "PKW Orlik-13 (польский военный контингент в составе Baltic Air Policing - ИФ) принял делегацию NATO AWACS с немецкой авиабазы Гайленкирхен", - говорится в сообщении.

Гайленкирхен является основной оперативной базой для самолетов НАТО AWACS в Европе.

"Целью встречи был обмен опытом и ознакомление с методикой выполнения боевых задач польским контингентом в рамках миссии Baltic Air Policing. А также с возможностью выполнения задач платформой раннего предупреждения во взаимодействии с многоцелевыми самолетами F-16", - сообщает командование.