Танки, участвовавшие в параде Победы, отправят на СВО

Танки Т-90М,Т-72Б3М и Т-80БВМ, участвовавшие в параде Победы, отправят на СВО

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Танки Т-90М, Т-72Б3М и Т-80БВМ участвовали в параде Победы на Красной площади в Москве без комплектов дополнительной защиты, их дооснастят ими и отправят в зону боевых действий, сообщил гендиректор концерна "Уралвагонзавод" Александр Потапов.

"Было принято решение, что боевые машины предстанут на параде в Москве в более привычном виде – без комплектов дополнительной защиты, которыми оснащается техника для участия в боевых действиях", - приводит слова Потапова пресс-служба концерна.

Однако, по его словам, все новые танки производства УВЗ серийно получают противодронные конструкции и комплексы радиоэлектронной борьбы.

"После парада Победы танки Т-90М, Т-72Б3М и Т-80БВМ будут дооснащены и направлены в войска для участия в специальной военной операции", - добавил Потапов.

Сейчас основные усилия предприятий концерна направлены на обеспечение Вооруженных сил РФ современной бронетанковой техникой, без которой невозможна успешная работа на поле боя, рассказал глава концерна.

В пресс-службе предприятия отметили, что для участия в военных парадах Победы были подготовлены более 60 единиц бронетехники. По Красной площади в Москве торжественным маршем прошли 10 танков Победы Т-34-85 и пять самоходных установок СУ-100 времен Великой Отечественной войны, а также по 10 современных танков Т-90М, Т-72Б3М и Т-80БВМ.

Кроме того, танк Т-34-85 и несколько Т-72Б3М и Т-90М "Прорыв" поучаствовали в параде в Нижнем Тагиле. В Омске жители города смогли увидеть "летающие" танки Т-80БВМ с газотурбинными двигателями и тяжелую огнеметную систему ТОС-1А "Солнцепёк". В Челябинске на улицы вышли танк Т-34-85, тяжелый танк ИС-3 и знаменитый "Зверобой" – самоходная установка ИСУ-152.