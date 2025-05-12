Выступившие на параде Победы танки дооснастят и направят в войска для участия в СВО

Речь идет о Т-90М, Т-72Б3М и Т-80БВМ

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Танки Т-90М "Прорыв", Т-72Б3М и Т-80БВМ, выступившие на параде Победы на Красной площади, дооснастят комплектами дополнительной защиты и направят в войска для участия в специальной военной операции. Об этом заявил генеральный директор концерна "Уралвагонзавод" (УВЗ) госкорпорации "Ростех" Александр Потапов.

"После парада Победы танки Т-90М, Т-72Б3М и Т-80БВМ будут дооснащены и направлены в войска для участия в специальной военной операции. Сейчас основные усилия предприятий концерна направлены на обеспечение Вооруженных сил РФ современной бронетанковой техникой, без которой невозможна успешная работа на поле боя", - сказал Потапов, слова которого приводят в пресс-службе концерна.

По его словам, было принято решение, что боевые машины предстанут на параде в Москве в более привычном виде - без комплектов дополнительной защиты, которыми оснащается техника для участия в боевых действиях. Однако все новые танки производства УВЗ серийно получают противодронные конструкции и комплексы радиоэлектронной борьбы.