ТОС-2 "Тосочка" и самоходка "Мальва" впервые приняли участие в параде Победы

Также на Красной площади представили современные образцы реактивных систем залпового огня "Торнадо-С"

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Тяжелые огнеметные системы ТОС-2 "Тосочка" и новейшее самоходное артиллерийское орудие "Мальва" впервые прошли по Красной площади во время парада Победы, передает корреспондент ТАСС.

"Впервые на Красной площади представлены новейшие 152-миллиметровые артиллерийские системы "Гиацинт-К" и "Мальва" на колесном базовом шасси, а также современные образцы реактивных систем залпового огня "Торнадо-С" и тяжелых огнеметных систем ТОС-2 "Тосочка", - объявил диктор.

Также в первый раз на параде прошла колонна боевых разведывательных машин БРМ-1К 136-го разведывательного батальона с новым боевым комплексом разведывательного управления и динамической защитой, добавил он.

О новой технике

152-миллиметровая самоходка "Мальва", разработанная в ЦНИИ "Буревестник", обладает открытой установкой артиллерийской части на автомобильном шасси БАЗ с колесной формулой 8 х 8 и экипажем из пяти человек. Она способна проехать по дорогам общего пользования без дозаправки 1 тыс. км, благодаря полному приводу и мощному дизельному двигателю хорошо преодолевает бездорожье. "Мальва" более маневренна, чем самоходные орудия на гусеничном ходу, при этом обладает большим техническим ресурсом и меньшей стоимостью эксплуатации. Орудие способно поражать объекты на дальности более 24 км, а скорострельность гаубицы - более 7 выстрелов в минуту.

Новая система ТОС-2 "Тосочка" предназначена для зачистки зданий, бункеров и полевых укреплений, а также уничтожения легкобронированных машин и транспортных средств противника. Применяются неуправляемые реактивные снаряды в термобарическом и зажигательном снаряжении.

"Гиацинт-К" представляет из себя колесную версию хорошо зарекомендовавшего себя артиллерийского орудия, при помощи которого российские военнослужащие ежедневно выполняют огневые задачи уничтожая живую силу, укрепления, переправы, пункты управления, а также ведут контрбатарейную борьбу и срывают ротацию украинских войск.

"Торнадо-С" является глубоко модернизированной версией реактивной системы залпового огня "Смерч". Усовершенствования коснулись боеприпасов, средств связи и управления. В результате разработчикам удалось значительно увеличить дальность стрельбы, точность и огневую мощь данного типа РСЗО. Как и предшественник, "Торнадо-С" имеет 12 направляющих для 300-миллиметровых реактивных снарядов. При этом система способна поражать цели на существенно большей дальности, чем "Смерч", - 120 км против 70-90 км.