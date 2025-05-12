Повысит дальнобойность «летающих батарей»: показан полёт новой американской малой крылатой ракеты Black Arrow

Источник изображения: topwar.ru

Американская компания Moog Inc. объявила, что её «система управления стабилизаторами» (CAS) успешно прошла комплексные лётные испытания, будучи установленной на малой крылатой ракете Black Arrow разработки Leidos. Тестирование, как поясняется, было проведено ещё в ноябре 2024 года с самолёта («летающей батареи») AC-130J ВВС США.

Как утверждается, КР достигла всех целей испытаний, включая дальность огня, продолжительность полёта, точность попадания, совместимость с самолётами и интеграцию с системой управления боем центра надводных сил ВМС (BMS). Запуск ракеты осуществлялся с пусковой установки, размещённой на грузовой рампе носителя.

На видео запечатлён сброс КР, раскрытие крыла, запуск двигательной установки и полёт, при этом попадание в цель не показано.

Ракета оснащена оперением CAS, которое включает в себя четыре электромеханических привода и одну плату управления на каждый блок. Как пояснил разработчик, он готов расширить производственные мощности для удовлетворения потребностей заказчика.

Источник изображения: topwar.ru

Black Arrow – это малогабаритная крылатая ракета класса «воздух-воздух» массой 91 кг, существование которой до мая 2024 года официально не подтверждалось. Она основана на модульной конструкции, адаптируемой к различным задачам, и отличается небольшой стоимостью. КР может запускаться со сбрасываемых паллет, из пусковых установок или с обычных пилонов.

Конструкция состоит из переднего отсека с полезной нагрузкой (весом 23 кг) и задней секции с двигателем и системами наведения. Силовая установка представлена небольшим турбореактивным двигателем, который обеспечивает крейсерскую скорость до 0,8 Маха и высоту полёта 9100 метров. Дальность полёта составляет свыше 740 км, при сбросе с AC-130J – 1480 км.

Источник изображения: topwar.ru

Наведение осуществляется с помощью ИНС, дополненной засекреченным бортовым терминальным датчиком, который обеспечивает навигацию в условиях отсутствия GPS и воздействия средств РЭБ.

Black Arrow разрабатывается для оснащения «летающих батарей», предназначенных для оказания непосредственной огневой поддержки сухопутным войскам. Как ожидается, новая ракета существенно повысит дальнобойность таких самолётов, как AC-130J.

При этом разработчик, компания Leidos, оценивает альтернативные способы запуска ракеты, в частности, с РСЗО HIMARS, что потребует установки ускорителя для достижения начальной скорости полёта перед включением маршевого двигателя. Возможна адаптация КР для отстрела с корабля.