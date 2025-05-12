Баканов: лидерство в космосе стало возможным только благодаря Победе

По оценке главы Роскосмоса, 9 Мая - самый главный праздник в России

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Лидерство нашей страны в освоении космоса стало возможным только благодаря Победе в Великой Отечественной войне, об этом говорится в поздравлении главы госкорпорации "Роскосмос" Дмитрия Баканова.

"Спустя всего 12 лет после Великой Победы наша страна запустила первый искусственный спутник Земли. А через 16 лет - первого человека в космос, Юрия Алексеевича Гагарина. Эти достижения стали возможны только благодаря Победе в Великой Отечественной войне", - отметил он.

По его оценке, 9 Мая - самый главный праздник в России. "Он символизирует мужество, стойкость и единство нашего народа. <…> Триумф бесстрашных солдат и офицеров был продолжен талантливыми учеными, конструкторами и космонавтами", - сказал Баканов.

"Мы гордимся своей историей и знаем, что дух Победы у нас в крови", - добавил он.