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Военное обозрение

Показан бой российского штурмового катера БК-16 с морским дроном ВСУ Magura V5

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БК-16
БК-16.
Источник изображения: topwar.ru

На днях надводный дрон ВСУ Magura V5, вооружённый советской ракетой Р-73, вступил в морское противостояние с российским скоростным десантно-штурмовым катером БК-16 в Чёрном море. Соответствующее видео показано в сети.

На кадрах можно заметить, как российские моряки пытаются обезвредить беспилотник с помощью пулемётов, РПГ и автоматов.

Эта стычка отражает масштабы технологической гонки в Чёрном море

- отмечается в западной прессе.

Как указывается, ВСУ ещё с 2022 года полагаются в морских сражениях главным образом на беспилотники, в то время как ВМФ РФ по-прежнему использует плавсредства с экипажем на борту.

Magura V5 – беспилотник оценочной стоимостью $250 тыс., изначально предназначенный для выполнения ударно-разведывательных задач – после получения на вооружение Р-73 стал мощным средством сдерживания на морских просторах, обретя способность поражать как воздушные, так и надводные цели. Данная УРВВ малого радиуса действия, адаптированная для применения с поверхности, имеет инфракрасное наведение.

Используя относительно недорогие автономные системы, Киев может досаждать российским силам и в некоторых случаях нейтрализовать отдельные цели

- говорится в прессе.

Источник изображения: topwar.ru

Как отмечается, в ответ на растущую угрозу, исходящую от украинских морских беспилотников, Россия увеличила количество быстроходных катеров, таких как БК-16, для патрулирования морской акватории. БК-16, разработанный концерном «Калашников», представляет собой высокоскоростной многоцелевой катер, способный развивать более 40 узлов и вооружённый 12,7-мм пулемётами и гранатомётами.

В ходе показанного в сети боя БK-16 маневрировал на высокой скорости, чтобы уклониться от дрона Magura и в конечном итоге уничтожить его.

Российские моряки использовали крупнокалиберные пулемёты и даже переносную ракетную установку в отчаянной попытке нейтрализовать приближающийся беспилотник. Хотя в конечном итоге дрон был выведен из строя и уничтожен, этот бой свидетельствует о растущей угрозе со стороны ударных беспилотных систем

- указывается в западной прессе.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Проекты
БПЛА
1 комментарий
№1
12.05.2025 02:01
Граната от гранатомета тупое изделие и надо еще учитывать качку.Неужели нельзя создать ракету с самонаведением?
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