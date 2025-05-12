Си Цзиньпин: необходимо устранить коренные причины украинского кризиса

Председатель КНР уточнил, что по проблеме Украины Пекин выступает за "всеобъемлющее и устойчивое" решение в области глобальной безопасности

ПЕКИН, 9 мая. /ТАСС/. Китай считает необходимым устранить коренные причины украинского кризиса и достигнуть обязывающего соглашения по его урегулированию. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным за чашкой чая в Москве.

"Необходимо уделять внимание разумной обеспокоенности каждой из стран, устранить коренные причины кризиса", - приводит слова Си Цзиньпина сайт китайского внешнеполитического ведомства.

Как уточнил председатель КНР, по проблеме Украины Пекин выступает за "всеобъемлющее и устойчивое" решение в области глобальной безопасности, основанное на сотрудничестве.

"Китай приветствует все усилия, способствующие миру, и надеется на достижение справедливого, прочного, обязующего мирного соглашения, приемлемого для всех сторон, на основе диалога", - подчеркнул он.