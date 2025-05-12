«ВВС Индии оказались некомпетентными, а самолёт Rafale переоценён»: подробности масштабного воздушного боя с истребителями Пакистана

В ночь с 6 на 7 мая 2025 года Индия в ответ на активизацию террористов нанесла удары по многочисленным целям в пограничных районах Пакистана, что привело к крупнейшему в современной истории воздушному бою. Обе стороны объявили себя победителями, но имеются признаки того, что сражение дорого обошлось Нью-Дели.

Бой между пакистанскими и индийскими истребителями с участием в общей сложности 125 истребителей стал одним из самых масштабных и продолжительных в новейшей истории

- раскрыли подробности сражения пакистанские военные.

Индийская операция «Синдур», целью которой являлось нанесение ударов по базам террористов, вероятно, была задумана как демонстрация силы против Пакистана и в ней были задействованы наиболее подготовленные подразделения. На их вооружении состояли истребители Rafale с крылатыми ракетами SCALP и планирующими бомбами Hammer, а также, возможно, Су-30МКИ с ракетами BrahMos. По всей видимости, в операции также участвовали самолеты ДРЛО ERJ-145 или A-50E.

Атака осуществлялась с собственной территории, что должно было снизить риски для авиации. Однако пакистанцы оказались готовы к такому сценарию. В ответ на появление индийских самолётов им удалось вовремя поднять в воздух свои машины, которые сумели нанести определённый урон неприятелю.

Пакистанские военные официально заявили, что в ходе боя им удалось сбить по меньшей мере 5 самолетов ВВС Индии. Как добавили источники, в их число входят три Rafale, а также по одному Миг-29 и Су-30МКИ (об этом свидетельствует фотография катапультного кресла К-36ДМ). Таким образом, наибольшие потери понесли истребители французского происхождения, 36 экземпляров которых было закуплено в 2016 году. Всего неделю назад также были приобретены 26 единиц в палубном варианте (Rafale M).

Rafale, являясь самыми современными машинами на вооружении ВВС Индии, считались в командовании лучшими боевыми самолётами. Рассматривалась возможность закупки в этом ещё 114 бортов этой модели. Однако теперь неясно, как сложится судьба потенциальной сделки.

J-10CE ВВС Пакистана J-10CE ВВС Пакистана

Судя по всему, противодействие индийской авиации оказывали одномоторные истребители – давно состоящие на вооружении Исламабада JF-17 Thunder и закупленные в 2021 году у Китая J-10CE (в количестве 25 единиц). Последние входят в состав элитного подразделения ВВС, подобно Rafale в Индии. Они способны использовать китайские дальнобойные УРВВ PL-15 с дистанцией полёта до 200 км. Вероятно, что поддержку им оказывали самолёты ДРЛО китайского или шведского производства и топливозаправщики Ил-78.

Как и индийцы, пакистанцы пребывали в воздушном пространстве своей страны, откуда атаковали авиацию неприятеля. Таким образом, противники находились на расстоянии 100–200 км друг от друга.

ВВС Индии оказались некомпетентными в боевых действиях, а самолет Rafale был переоценён

- заявил министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф.

ВВС Пакистана считаются очень хорошо подготовленными и наиболее организованными среди всех исламских стран. Однако следует признать, что Исламабад ожидал атаки со стороны противника, Нью-Дели даже предварительно объявлял об этом. Поэтому ВВС просто обязаны были быть готовыми к отражению нападения.

Например, JF-17 и J-10CE, получая информацию от самолётов ДРЛО, могли поджидать противника на малой высоте, у земли, пока индийцы выходили на эшелон запуска крылатых ракет.

Однако в любом случае это масштабное сражение показало, что Rafale является далеко не безупречной машиной, а китайские самолёты и ракеты способны осуществлять эффективный перехват.