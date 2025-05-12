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РИА Новости

Дюмин напомнил о вкладе тульских оружейников в Победу

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Алексей Дюмин
Алексей Дюмин.
Источник изображения: © РИА Новости / POOL

Помощник президента Дюмин рассказал о работе тульских оружейников в годы войны

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Помощник президента России, секретарь Госсовета РФ Алексей Дюмин напомнил о работе тульских оружейников в годы Великой Отечественной войны и рассказал о том, как они приближают Победу сегодня.

Его статья опубликована в сборнике статей членов Совета безопасности РФ "К 80-летию Великой Победы". Дюмин возглавлял Тульскую область с 2016 по 2024 годы. В своей статье он отметил, что перестройка промышленности СССР на военный лад перед Великой Отечественной войной и в ее годы не имеет равных в истории. По его словам, одним из залогов Победы был мощный задел, созданный в период индустриализации, свой вклад в общее дело внесла и многовековая оружейная столица России - Тула.

"С первых дней Великой Отечественной войны основной задачей советской промышленности стал выпуск военной продукции. Важнейшую роль в производстве стрелкового оружия сыграли тульские предприятия. Оборонные заводы Тулы перешли на усиленный режим работы", - отметил Дюмин.

Он напомнил, что к октябрю 1941 года возникла опасность, что Тула будет захвачена 2-й танковой армией генерала Гудериана. Было принято решение вывезти предприятия тульской оборонной промышленности на восток страны. Проведенная операция не имеет аналогов в истории по размаху и срокам, подчеркнул Дюмин.

"ЦКБ-14 и его отдельные конструкторские группы отправились в Златоуст, Ижевск, Ковров и Саратов, где производились образцы оружия тульской разработки. На новых местах продолжали выполняться многие опытно-конструкторские и научно-исследовательские работы, в том числе по станковым пулеметам и авиационному оружию", - упомянул он.

Кроме пистолета ТТ, винтовок СВТ-38, СВТ-40, АВТ-40, пулеметов ШКАС, ШВАК, БС, УБ, авиационной пушки ВЯ, ЦКБ-14 были разработаны и другие образцы автоматического оружия и установок - 7,62-мм пистолет-пулемет конструкции Коровина и 20-мм авиационная пушка Б-20, созданная Березиным.

"Перечисленными пулеметами и пушками было оснащено свыше 80% отечественных самолетов. Эти образцы намного превосходили за﻿﻿рубежные аналоги, широко применялись ﻿﻿во время Великой Отечественной войны, отлично показали себя в боевых условиях и по праву заслуживают наименования оружия Победы", - подчеркнул Дюмин.

Он упомянул, что оружейники Михаил Березин и Василий Дегтярев практически постоянно находились на заводах, которые выпускали пулеметы УБ калибра 12,7 мм, улучшали их технические и производственные характеристики. Благодаря этому за два года, с 1941-го по 1943-й, выпуск такого авиационного оружия удалось увеличить почти в семь раз, уточнил помощник президента.

"До конца войны тульская промышленность продолжала ковать оружие Победы, помогая Красной армии громить врага. Оружейники демонстрировали беспримерную стойкость, огромное мужество и лучшие изобретательские качества. Ими были созданы принципиально новые системы вооружения. За самоотверженный труд в тылу наград удостоено свыше 1500 туляков", - пишет Дюмин.

Секретарь Госсовета подчеркнул, что и сейчас тульская промышленность вносит свой вклад в приближение победы в ходе специальной военной операции.

"Сегодня, когда наша Родина вновь сражается за свое будущее, тульская промышленность по-прежнему играет большую роль в выполнении гособоронзаказа, повышении обороноспособности страны. Снова работают в усиленном режиме заводы, снова тульские инженеры ремонтируют технику непосредственно в зоне боевых действий. Тула, оружейная столица России, вновь вместе со всей страной приближает Победу", - заявил Дюмин.

Он упомянул, что с началом СВО все предприятия ОПК Тульской области перешли на непрерывный график работы, в кратчайшие сроки расширили производственные мощности.

"Силами инженеров тульских оборонных предприятий повышена интенсивность оперативной доработки действующих видов оружия с учетом опыта его боевого применения. Отмечу, что данные по эксплуатации изделий тульские оружейники получали прямо в зоне СВО, рискуя жизнью", - пишет Дюмин.

Он добавил, что в условиях кратно возросшего гособоронзаказа одной из самых сложных задач стало обеспечение предприятий дополнительными кадрами. Для решения этой задачи в сентябре 2022 года в регионе был создан штаб по обеспечению кадрами предприятий ОПК, куда вошли представители органов власти, учебных заведений и силовых структур. С начала работы этого штаба на предприятия тульского ОПК пришло более 25 тысяч человек, отметил Дюмин.

"Тульская область в числе первых стала активно заниматься БПЛА. В 2022 году был создан Центр беспилотных систем, на базе которого обучают операторов БПЛА для подразделений Минобороны России и других силовых структур, принимающих участие в СВО. При поддержке со стороны региона производство различных видов и типов БПЛА наладил "народный ОПК", - упомянул помощник президента.

Сейчас идут работы по проектированию и испытанию беспилотников, функционирующих на отечественном программном обеспечении, также было организовано сборочное производство беспилотных авиационных систем, напомнил он.

"Таким образом, благодаря усилиям государства и оружейников в современной России уже имеется опыт усиления ОПК и повышения обороноспособности страны без перехода на военные рельсы. Новые образцы вооружения и военной техники хорошо показывают себя в условиях реального боевого применения на полях СВО. Но это не повод расслабляться и сбавлять обороты в работе оборонной отрасли. Российская армия и ОПК должны быть настолько сильны, чтобы ни у каких врагов не возникало искушения посягать на наш суверенитет", - убежден Дюмин.

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