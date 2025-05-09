Россия видит в заявлениях Вэнса конструктивный заряд - Ушаков

Москва. 8 мая. ИНТЕРФАКС - Россия видит в заявлениях вице-президента США Джея Ди Вэнса конструктивный заряд, требования российской стороны, хотя и не все, учитываются, заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"Публичные заявления разного характера. Если посмотреть вчерашние заявления вице-президента (США Джея Ди Вэнса - ИФ), они, мне кажется, вполне любопытные. Такой у них, я бы сказал, серьезный, конструктивный заряд", - сказал Ушаков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК).

Фрагмент интервью выложил в своем телеграм-канале ведущий программы Павел Зарубин.

"Есть понимание того, что мы требуем, чего мы хотим добиться в результате этой ситуации. И в какой-то степени наши требования, наши соображения, предложения все-таки учитываются, хотя не все, конечно. Но процесс идет", - добавил помощник президента.

"Да, наверное, мы их разочаровываем где-то, они нас тоже разочаровывают. Может быть даже больше, чем мы их", - отметил Ушаков.

Ранее в среду Вэнс заявил, что российская сторона на данный момент в рамках урегулирования конфликта на Украине, по мнению Вашингтона, выставляет слишком много требований, но она заинтересована в его разрешении.

При этом, отметил он, Вашингтон старается играть "конструктивную роль" для достижения договоренностей по разрешению конфликта. По его словам, США хотят видеть, чтобы "Россия и Украина согласовали базовые руководящие принципы для того, чтобы сесть за стол переговоров".

Вэнс добавил, что Киев предлагал 30-дневное прекращение огня, тогда как Россия посчитала, что это не в ее "стратегических интересах", поэтому теперь "мы пытаемся выйти за пределы этой одержимой идеи перемирия на 30 дней, фокусируемся на том, какое будет долгосрочное решение".