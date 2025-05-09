Министры обороны России и Казахстана обсудили сотрудничество на встрече в Москве

Москва. 8 мая. ИНТЕРФАКС - Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел в Москве встречу с главой военного ведомства Казахстана Русланом Жаксылыковым, сообщило Минобороны РФ в четверг.

"В ходе переговоров стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества по линии военных ведомств", - говорится в сообщении министерства.

"У нас очень многостороннее, многоплановое сотрудничество, которое развивается", - заявил Белоусов на встрече.

"Мы вас встречаем не просто как дорогих гостей, а в полном соответствии с той ролью, которую мы вместе сыграли в разгроме немецкого фашизма", - процитировали Белоусова в Минобороны РФ.

Министр обороны Казахстана сказал на встрече с Белоусовым: "По установившиеся традиции мы всегда чтим память наших отцов и наших дедов. Завтра мы с огромным удовольствием примем участие в параде. И наши подразделения в общем строю пройдут и порадуют всех жителей города Москвы и Российской Федерации в целом".