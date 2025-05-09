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Интерфакс-АВН

Эстония планируют создать военную базу в приграничном с Россией городе Нарва

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Граница России с Эстонией. Ивангород - Нарва
Граница России с Эстонией. Ивангород - Нарва.
Источник изображения: © CC BY-SA 2.0 / Tony Bowden

Таллин. 8 мая. ИНТЕРФАКС - Силы обороны Эстонии планируют создать в приграничном с Россией и преимущественно русскоговорящем городе Нарва военную базу батальонного масштаба, сообщила в четверг пресс-служба вооруженных сил республики.

"Речь идет о создании в городе Нарва военной базы для Сил обороны, поскольку потребность в присутствии в Нарве существует уже давно", - сказал командующий Силами обороны генерал-майор Андрус Мерило на встрече с мэром Нарвы Катри Райк.

Он отметил, что создать базу следовало бы как можно скорее, но сначала Центр оборонных инвестиций должен создать подходящую инфраструктуру. Военный городок должен быть способен вместить подразделение батальонного размера вместе с техникой и при необходимости принять дополнительные подразделения.

Мерило выразил надежду, что общество Нарвы позитивно воспримет военную базу.

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Страны
Россия
Эстония
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