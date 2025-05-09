Командующий Ливийской национальной армией провел встречу с секретарем СБ РФ

Хафтар обсудил с Шойгу поддержку усилий по установлению стабильности в Ливии, сообщает главное командование Ливийской национальной армией

ТУНИС, 8 мая. /ТАСС/. Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар встретился с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу в рамках своего визита в Москву. Как сообщило главное командование ЛНА, стороны обсудили пути укрепления сотрудничества и поддержку усилий по установлению стабильности в Ливии.

"В рамках официального визита в РФ главнокомандующий ЛНА фельдмаршал Халифа Хафтар встретился с <…> Сергеем Шойгу. В ходе встречи обсуждались последние события на международной и региональной аренах, а также пути укрепления сотрудничества по вопросам, представляющим взаимный интерес, и поддержка усилий по установлению стабильности в Ливии и во всем регионе", - говорится в заявлении, опубликованном на официальной странице командования в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).