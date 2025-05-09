«Пугающие эффекты холода»: американские операторы БПЛА столкнулись с «технологическими проблемами» в ходе зимних учений

Источник изображения: topwar.ru
Закостеневшие от холода винты и разряженные аккумуляторы беспилотников стали неожиданным открытием для американских операторов БПЛА, принимавших участие в зимних учениях НАТО в Германии (прошли в январе-феврале). Это лишь часть «технологических проблем», с которыми столкнулись солдаты 3-й бригады 10-й горнопехотной дивизии.
- отметил командир 3-й бригады полковник Джошуа Глонек.
Армия в качестве эксперимента предоставила этому подразделению более 150 разведывательных и ударных БПЛА, от небольших квадрокоптеров до дронов средней дальности, которые могут весить 22,7 кг и летать на расстояние до 16,1 км.
- говорится в издании Defense One.
Источник изображения: topwar.ru
По словам Глонека, чтобы «хорошо понять, на что способны беспилотники», операторы использовали их в условиях «плотной облачности, ледяного дождя, мокрого снега и метели». Винты покрывались льдом. Некоторые дроны сломались и нуждались в ремонте. Другие разбились. А из-за низких температур время полёта сокращалось вдвое.
- заявляет командир.
Подразделение рекомендовало армии изучить дополнительные возможности по выработке энергии, разместив соответствующие средства ближе к линии условного фронта.
- пояснил Глонек.