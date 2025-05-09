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Военное обозрение

«Пугающие эффекты холода»: американские операторы БПЛА столкнулись с «технологическими проблемами» в ходе зимних учений

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Источник изображения: topwar.ru

Закостеневшие от холода винты и разряженные аккумуляторы беспилотников стали неожиданным открытием для американских операторов БПЛА, принимавших участие в зимних учениях НАТО в Германии (прошли в январе-феврале). Это лишь часть «технологических проблем», с которыми столкнулись солдаты 3-й бригады 10-й горнопехотной дивизии.

Мы извлекли много уроков из работы аккумулятора. Температура была ниже нуля и довольно неблагоприятные погодные условия. Мы обнаружили, что время работы [дронов] значительно сократилось на холоде

- отметил командир 3-й бригады полковник Джошуа Глонек.

Армия в качестве эксперимента предоставила этому подразделению более 150 разведывательных и ударных БПЛА, от небольших квадрокоптеров до дронов средней дальности, которые могут весить 22,7 кг и летать на расстояние до 16,1 км.

Бойцы столкнулись с пугающими эффектами холода в ходе недавних учений

- говорится в издании Defense One.

Источник изображения: topwar.ru

По словам Глонека, чтобы «хорошо понять, на что способны беспилотники», операторы использовали их в условиях «плотной облачности, ледяного дождя, мокрого снега и метели». Винты покрывались льдом. Некоторые дроны сломались и нуждались в ремонте. Другие разбились. А из-за низких температур время полёта сокращалось вдвое.

На поле боя требуется больше источников энергии. Все эти новые технологии по большей части работают от перезаряжаемых аккумуляторов

- заявляет командир.

Подразделение рекомендовало армии изучить дополнительные возможности по выработке энергии, разместив соответствующие средства ближе к линии условного фронта.

Потому что каждый раз, когда дрон падает с неба, первое, что нам нужно сделать, это отсоединить аккумуляторы и поставить их на зарядку, чтобы вернуть БПЛА в рабочее состояние

- пояснил Глонек.

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