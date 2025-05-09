РФ и КНР заявили о недопустимости ядерной войны

Китай на инициативной основе оповещает другие страны в случае каких-либо испытаний, чтобы они не восприняли их как начало ядерной войны.

Москва. 8 мая. ИНТЕРФАКС - Россия и Китай выступают против деструктивной для международной безопасности политики в стратегической сфере и подчеркивают недопустимость ядерной войны и развязывания гонки вооружений, сообщает сайт Кремля.

"Стороны последовательно выступают против подобной деструктивной для международной безопасности политики в стратегической сфере. Стороны вновь подтверждают приверженность Совместному заявлению лидеров пяти государств, обладающих ядерным оружием, о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений от 3 января 2022 г. и содержащейся в нем установке на то, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана", - говорится в совместном заявлении России и Китая по глобальной стратегической стабильности, опубликованном на сайте Кремля.

Россия и Китай призывают участников заявления от 2022 года следовать на практике его положениям. "Это предполагает неизменную нацеленность на недопущение любой военной конфронтации между ядерными государствами и поиск политико-дипломатических путей разрешения имеющихся разногласий на основе взаимного признания и уважения интересов и озабоченностей друг друга в области безопасности", - отмечается в документе.

В заявлении России и Китая отмечается, что "комплексная реализация отдельными ядерными государствами при поддержке их союзников обозначенных концептуальных и военно-технических подходов, очевидным образом нацеленных на ослабление надежности и эффективности потенциалов стратегического сдерживания других ядерных государств, указывает на стремление обеспечить себе подавляющее военное превосходство, "стратегическую неуязвимость" и в конечном итоге "абсолютную стратегическую безопасность"".

"Это в корне противоречит логике, лежащей в основе поддержания стратегического баланса, и идет вразрез с принципом равной и неделимой безопасности", - говорится в документе.

Россия и Китай видят в этом угрозу прямого подрыва глобальной стратегической стабильности, подстегивания гонки вооружений и повышения уровня конфликтности как в отношениях между ядерными государствами, так и на международной арене в целом.