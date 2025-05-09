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Интерфакс-АВН

РФ и КНР считают провокационными действия ряда государств, направленные на развитие схем "совместных ядерных миссий" - заявление

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Ядерный взрыв
Ядерный взрыв.
Источник изображения: © Depositphotos / curraheeshutter

Москва. 8 мая. ИНТЕРФАКС - Россия и Китай считают провокационными действия некоторых государств, направленные на развитие схем "совместных ядерных миссий" и "расширенного ядерного сдерживания", говорится в совместном заявлении двух стран по итогам переговоров на высшем уровне в Москве.

"В ряду провокационных действий, предпринимаемых некоторыми ядерными государствами и несущих угрозу безопасности других ядерных государств, выделяется дальнейшее развитие в рамках соответствующих военных союзов и коалиций схем и средств так называемых "совместных ядерных миссий" и "расширенного ядерного сдерживания", - говорится в документе.

В заявлении отмечаются, что эти схемы предусматривают "применение развернутых передовым образом и (или) иных ядерных вооружений в ходе совместных с формально неядерными союзниками "интегрированных" операций, которые предполагают задействование баз на их территориях, переданных им платформ двойного оснащения и (или) их собственных конвенциональных сил и средств, включая все более продвинутые ракетные и противоракетные вооружения".

"Это в высокой степени способно спровоцировать региональную и глобальную гонку вооружений и дальнейшее нагнетание напряженности", - говорится в заявлении.

Стороны особо отмечают, говорится в документе, что "перечисленные наступательные потенциалы открыто предназначаются их обладателями либо по своим характеристикам могут применяться ими для нанесения при помощи высокоточных конвенциональных вооружений или комбинации ядерных и неядерных оружейных систем якобы "превентивного" или "упреждающего", а по сути первого удара в расчете отразить средствами ПВО/ПРО радикально ослабленный ответный удар, реализовав таким образом стратегическое преимущество в наступлении и обороне".

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Ядерный щит
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