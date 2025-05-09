РФ и КНР заявили о намерении углублять сотрудничество по укреплению глобальной стратегической стабильности

Москва. 8 мая. ИНТЕРФАКС - Россия и Китай намерены углублять сотрудничество по вопросам поддержания и укрепления глобальной стратегической стабильности и противодействовать общим угрозам.

"Стороны намерены продолжать самым активным образом наращивать координацию своих подходов и углублять практическое сотрудничество по вопросам поддержания и укрепления глобальной стратегической стабильности, а также совместно противодействовать общим вызовам и угрозам в данной сфере", - говорится в совместном заявлении РФ и КНР по глобальной стратегической стабильности.

Текст документа опубликован на сайте Кремля.

Согласно заявлению, стороны убеждены, что продвижение на указанных направлениях значительно оздоровило бы обстановку в области международной безопасности, а также серьезным образом стимулировало бы создание атмосферы, благоприятствующей прогрессу на треках контроля над вооружениями и разоружения, который должен обеспечиваться на основе поддержания глобальной стратегической стабильности и соблюдения принципа ненанесения ущерба чьей-либо безопасности.