Программа США "Золотой купол" носит дестабилизирующий характер - заявление РФ и КНР

Москва. 8 мая. ИНТЕРФАКС - Россия и Китай считают, что недавно объявленная программа "Золотой (Железный) купол для Америки" носит дестабилизирующий характер, сообщает сайт Кремля.

"Глубоко дестабилизирующий характер носит также недавно объявленная масштабная программа "Золотой (Железный) купол для Америки", которая предполагает создание ничем не ограниченной, глобальной, глубоко эшелонированной и многосферной системы ПРО в целях защиты от любых ракетных угроз, в том числе от всех видов ракет "равных и сопоставимых по силе противников", - говорится в совместном заявлении России и Китая по глобальной стратегической стабильности, опубликованном на сайте Кремля.

В документе отмечается, что данная программа "означает полный и окончательный отказ от признания неразрывной взаимосвязи между стратегическими наступательными и стратегическими оборонительными вооружениями, которая является одним из центральных и основополагающих принципов поддержания глобальной стратегической стабильности".

"Кроме того, указанный проект придает дополнительный импульс дальнейшему развитию кинетических и некинетических средств достартового поражения ракетных вооружений и инфраструктуры, обеспечивающей их применение", - говорится в заявлении.