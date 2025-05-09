Россия при необходимости может полностью сосредоточить власть в руках Верховного Главнокомандующего, считает Сергей Иванов

Москва. 8 мая. ИНТЕРФАКС - В случае необходимости РФ может обратиться к опыту Великой Отечественной войны, когда вся власть была "жестко централизована" и полностью находилась в руках Верховного Главнокомандующего, считает спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, постоянный член Совета безопасности РФ Сергей Иванов.

"Деятельность ГКО как высшего директивного и контрольного органа страны по сей день не теряет своего значения. Ряд его решений, подобных принятым тревожной осенью 1941 г., не утратили актуальности и были востребованы в ходе проведения специальной военной операции на Украине. Более того, в случае необходимости Российская Федерация может обратиться к опыту руководства в кризисной ситуации, когда вся власть жестко централизована и полностью находится в руках Верховного Главнокомандующего", - говорится в статье Иванова "Роль ГКО в достижении Победы", опубликованной в Сборнике статей членов Совета Безопасности РФ к 80-летию Великой Победы.