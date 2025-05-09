Еврокомиссия выделила Украине очередной транш макрофинансовой помощи в 1 млрд евро

Брюссель. 8 мая. ИНТЕРФАКС - Европейская комиссия (ЕК) объявила в четверг о выделении Украине четвертого транша своего кредита макрофинансовой помощи (МФП) в размере 1 млрд евро.

"ЕС продолжает поддерживать Украину в политическом, финансовом, экономическом и военном плане. Сегодня мы выделяем еще 1 млрд евро в рамках инициативы G7 Extraordinary Revenue Acceleration на сумму 45 млрд евро - четвертую выплату в этом году. Это помимо 6 млрд евро, уже предоставленных Киеву в 2025 году, а еще 12,1 млрд евро будут выделены позднее в нынешнем году", - сообщил член ЕК по экономике Валдис Домбровскис.