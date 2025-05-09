ЕС призвал Индию и Пакистан воздерживаться от дальнейших атак

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

Брюссель. 8 мая. ИНТЕРФАКС - Евросоюз внимательно и с большой обеспокоенностью следит за растущей напряженностью в отношениях Индии и Пакистана, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

"ЕС призывает обе стороны проявлять сдержанность, снижать напряженность и воздерживаться от дальнейших атак ради защиты жизней мирных жителей с обеих сторон. ЕС призывает обе стороны к диалогу", - говорится в заявлении Каллас от имени 27 государств-членов Европейского союза.

В документе подчеркивается "крайняя важность того, чтобы Индия и Пакистан также выполняли свои обязательства по международному праву и принимали все возможные меры для защиты жизней мирных жителей".

ЕС предлагает работать со всеми сторонами для деэскалации ситуации.

В заявлении также сказано, что государства ЕС "однозначно осуждают отвратительное террористическое нападение в Пахалгаме, в Джамму и Кашмире, совершенное 22 апреля, и убийство невинных мирных жителей".