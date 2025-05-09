Небензя: США заинтересованы в устойчивом урегулировании конфликта на Украине

Постоянный представитель РФ при ООН подчеркнул, что киевский режим и его европейские союзники пытаются сорвать мирные инициативы

ООН, 8 мая. /ТАСС/. США демонстрируют стремление к долгосрочному решению конфликта на Украине. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в интервью ТАСС.

"В контексте украинского кризиса новая администрация США демонстрирует понимание сути конфликта, его коренных причин, декларирует заинтересованность в его долгосрочном и устойчивом урегулировании, - отметил Небензя. - Именно так появился предложенный США в феврале текущего года проект первой резолюции СБ ООН по украинскому кризису "Путь к миру", призывающий к установлению "прочного мира" и поддержанный Россией, Китаем и США".

Однако российский дипломат подчеркнул, что киевский режим и его европейские союзники пытаются сорвать мирные инициативы. "Мы это прекрасно видим и не питаем иллюзий по поводу договороспособности киевского режима и его европейских подельников, мы знаем их истинное лицо и истинную цену их слов и обещаний", - заявил постпред.

Небензя назвал резолюцию лишь первым шагом, отметив, что для достижения прочного мира потребуется последовательная работа.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно высказывался в поддержку урегулирования украинского конфликта, но только с учетом интересов России и при устранении первопричин кризиса. Только это, по словам российского лидера, приведет к долгосрочному миру, в котором заинтересована Москва.