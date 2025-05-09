Индия планирует отправить в космос человека в рамках пилотируемой миссии в 2027 году

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Индия продолжает быстрыми темпами развивать космическую отрасль и реализовывать амбициозные проекты. По словам главы Индийской организации космических исследований (ISRO) В. Нараянана, через два года страна намерена отправить в космос человека.

Первая пилотируемая миссия запланирована на первый квартал 2027 года

- сказал Нараянан, добавив, что перед этим будет проведено несколько тестовых беспилотных полетов с полугуманоидными роботами.

Согласно проекту «Гаганьян», в рамках которого в космос должен отправиться первый национальный космический экипаж, это планировалось сделать уже в этом году. Однако для более тщательной подготовки сроки решили переместить. Стоит отметить, что четверо членов экипажа уже прошли подготовку в российском Звездном городке и продолжают тренировки у себя на родине.

Если в 2027 году Индии удастся провести успешно реализовать проект «Гаганьян», страна станет четвёртой космической державой, самостоятельно проводящей пилотируемые космические полёты.

Помимо этого, в Индии занимаются реализацией ещё трёх крупных космических проектов – подготовкой аппарата для отправки к Венере, лунной программой «Чандраян-4» и созданием первого модуля орбитальной станции «Бхаратия-Антарикша».

По некоторым данным, только проект «Гаганьян» обойдется индийскому бюджету в 2,4 млрд долларов.