Хорватия увеличит свой военный контингент в Польше

Минск. 8 мая. ИНТЕРФАКС - Хорватия заявила о планах увеличения контингента своих военнослужащих в Польше, сообщает в четверг пресс-служба польского Минобороны по итогам переговоров глав военных ведомств Польши и Хорватии.

"Мы говорили о будущем, о сотрудничестве и о безопасности. Нам нужно больше экономического сотрудничества - в том числе в области вооружений", - заявил вице-премьер, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш после завершения переговоров с вице-премьером, министром обороны Хорватии, его цитирует пресс-служба ведомства.

"Спасибо за заявление об увеличении присутствия хорватских солдат в Польше", - добавил Косиняк-Камыш.

"Мы думаем об угрозах и противодействии им аналогичным образом. Мы знаем, что должны отвечать на угрозы единством, сотрудничеством и упрощением процедур. В ближайшие недели мы сосредоточимся на усилении экономического сотрудничества в области оборонных предприятий", - резюмировал глава польского Минобороны.