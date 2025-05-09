Польша рассчитывает, что германский военный контингент останется в стране до конца года - глава Минобороны

Минск. 8 мая. ИНТЕРФАКС - Власти Польши рассчитывают на продолжение миссии германского военного контингента в стране до конца текущего года, заявил в четверг министр национальной обороны страны Владислав Косиняк-Камыш.

"НАТО отвечает за безопасность в Жешуве (хаб Жешув-Ясенка, через который проходят поставки западной военной помощи Украине - ИФ). Оно взяло на себя эту ответственность - создана миссия НАТО, которая контролирует всю сферу логистической безопасности перевозок в Украину", - сказал глава Минобороны, которого цитируют польские СМИ.

"Так что безопасность в воздушном пространстве, безусловно, будет обеспечена. Сейчас там (в Жешуве - ИФ) находятся солдаты Федеративной Республики Германия, но также и норвежцы - со своими системами ПВО. Там также размещены шведские и британские самолеты", - добавил Косиняк-Камыш.

Он отметил, что планы размещения контингентов НАТО в польском хабе "расписаны по фазам" и регулярно согласовываются с альянсом.