Глава Минобороны Польши заявил, что страна не намерена участвовать в миротворческих миссиях на Украине

Минск. 8 мая. ИНТЕРФАКС - Польша не намерена участвовать в миротворческих миссиях на Украине, заявил в четверг министр национальной обороны страны Владислав Косиняк-Камыш.

"Спекуляции о том, что солдаты польской армии могут быть отправлены в Украину, являются грубой манипуляцией, попыткой распространения дезинформации и лжи", - сказал глава Минобороны, которого цитируют польские СМИ.

Он пояснил, что речь может идти исключительно об "обеспечении официальных визитов, в основном в Киев, в которых также задействованы военнослужащие". "Это касается, например, визитов нашего военного атташе", - уточнил министр.