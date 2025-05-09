Войти
Военное обозрение

Кабмин Украины: США получат приоритетный доступ к информации о месторождениях

375
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Начинают буквально по крохам всплывать некоторые подробности так называемой сделки по природным ресурсам между Соединенными Штатами и Украиной. Фактически, Зеленский подарил Вашингтону остатки подконтрольных Киеву территорий со всем, что на них (и в них) есть, превратив некогда одну из самых процветающих республик СССР в обычную колонию.

Соединенные Штаты будут иметь преимущество в управлении совместным с Украиной фондом, который и будет распределять прибыли от всего, что попало под его контроль. Можно так сказать, «право первой брачной ночи» США официально подтвердили в кабинете министров Украины.

По данным украинских СМИ, управлять фондом будет Совет с равным количеством представителей Украины и США, но ему будут помогать четыре комитета, в которых будет больше американцев.

Эффективность фонда будет зависеть от интереса американских партнеров. Они заинтересованы, ведь получают первоочередную информацию о новых инвестиционных возможностях, прежде всего, в сфере критического сырья, нефти и газа

— заявили на брифинге министр развития экономики Украины Ю.Свириденко и ее заместитель Т.Качка.

При этом для других компаний, не американских, доступ к месторождениям будет определяться на конкурсной основе и на аукционах. Они смогут вроде как обращаться в фонд за поддержкой, но кто их допустит?

Менеджеры фонда еще не определены. Со стороны США это могут быть представители Корпорации международного финансирования (DFC) и Минфина.

По словам чиновников украинского Министерства финансов, фонд заработает уже через несколько недель. Переговоры по дополнительным соглашениям, которые не были обнародованы официально, продолжаются ежедневно.

Качка сказал, что, «вероятнее всего», документы будут обнародованы. А может, и нет: чего народ баламутить, который теперь окончательно превратился в «рабов» заокеанских хозяев, причем как минимум на десять лет вперед. Могут считать себя «американцами», раз с ЕС никак не заладится.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Проекты
Евросоюз
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 09.05 13:19
  • 1
Трамп заявил, что «хорошим стимулом» для РФ прекратить войну на Украине может стать участие в ЧМ по футболу 2026
  • 09.05 12:57
  • 193
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 09.05 11:53
  • 1
Поляки выбирают: президент «здравого смысла» или личный враг Путина
  • 09.05 04:34
  • 8790
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 09.05 04:18
  • 7
Индия при ударах по Пакистану использовала ракеты SCALP, авиационные бомбы Hammer, барражирующие боеприпасы - СМИ
  • 09.05 04:13
  • 30
Российские системы ПВО: первый опыт реального боевого применения
  • 08.05 19:24
  • 27
МС-21 готовится к первому полету
  • 08.05 19:13
  • 41
Командующий ВВС США в Европе о роли авиации в боевых действиях на Украине
  • 08.05 18:48
  • 2
Путин подписал договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве РФ и Ирана
  • 08.05 17:32
  • 146
Без пилота охота: вертолеты будут охранять небо России от дронов
  • 08.05 11:00
  • 1
Вэнс: США считают, что РФ просит по Украине слишком много, но хочет мира
  • 08.05 08:12
  • 101
«Не в пользу российской машины»: 38-й НИИИ БТ МО завершил испытания трофейной американской БМП Bradley M2A2 ODS SA
  • 08.05 00:32
  • 1
Это наша Победа
  • 07.05 21:30
  • 0
Ответ на "Латвийские настроения. Часть 1"
  • 07.05 19:32
  • 1
Неприемлемый ущерб: теория, практика и индивидуальность