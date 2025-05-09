Кабмин Украины: США получат приоритетный доступ к информации о месторождениях

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Начинают буквально по крохам всплывать некоторые подробности так называемой сделки по природным ресурсам между Соединенными Штатами и Украиной. Фактически, Зеленский подарил Вашингтону остатки подконтрольных Киеву территорий со всем, что на них (и в них) есть, превратив некогда одну из самых процветающих республик СССР в обычную колонию.

Соединенные Штаты будут иметь преимущество в управлении совместным с Украиной фондом, который и будет распределять прибыли от всего, что попало под его контроль. Можно так сказать, «право первой брачной ночи» США официально подтвердили в кабинете министров Украины.

По данным украинских СМИ, управлять фондом будет Совет с равным количеством представителей Украины и США, но ему будут помогать четыре комитета, в которых будет больше американцев.

Эффективность фонда будет зависеть от интереса американских партнеров. Они заинтересованы, ведь получают первоочередную информацию о новых инвестиционных возможностях, прежде всего, в сфере критического сырья, нефти и газа

— заявили на брифинге министр развития экономики Украины Ю.Свириденко и ее заместитель Т.Качка.

При этом для других компаний, не американских, доступ к месторождениям будет определяться на конкурсной основе и на аукционах. Они смогут вроде как обращаться в фонд за поддержкой, но кто их допустит?

Менеджеры фонда еще не определены. Со стороны США это могут быть представители Корпорации международного финансирования (DFC) и Минфина.

По словам чиновников украинского Министерства финансов, фонд заработает уже через несколько недель. Переговоры по дополнительным соглашениям, которые не были обнародованы официально, продолжаются ежедневно.

Качка сказал, что, «вероятнее всего», документы будут обнародованы. А может, и нет: чего народ баламутить, который теперь окончательно превратился в «рабов» заокеанских хозяев, причем как минимум на десять лет вперед. Могут считать себя «американцами», раз с ЕС никак не заладится.