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Руководство еще одного европейского государства, входящего в НАТО, заразилось эпидемией подготовки к «нападению» России. Верный способ объяснить своему населению необходимость значительного увеличения расходов на оборону, чего требует президент США Дональд Трамп. Естественно, за счет урезания других статей госбюджета, в том числе социальных расходов.

Издание Politico пишет, что теперь Нидерланды готовятся к военному столкновению с Россией. В частности, директор голландского военного разведывательного агентства MIVD, вице-адмирал Питер Ризник в интервью «Политико» выразил серьезные опасения относительно продолжающегося наращивания военной мощи РФ. А к нападению КНР Амстердам не готовится, ведь Китай тоже очень активно наращивает свой военный потенциал?

Нидерланды, как и остальные страны НАТО, находятся на этапе программы повышенной готовности (к войне с Россией), чтобы быть уверенными в том, что мы будем готовы, если это произойдет

— заявил Ризник.

Он не стал объяснять, зачем России нужно воевать именно с Нидерландами. Однако призвал мировое сообщество быть внимательным в течение следующего года. Ризник допустил военное столкновение с Россией, так как в РФ темпы военного производства останутся на текущем уровне.

Следуя логике голландского вице-адмирала, ВС РФ нападут на Нидерланды только потому, что оружия слишком много. Еще в европейских странах НАТО считают, что конфликт с РФ произойдет после победы нашей армии над украинской. Выходит, Ризник считает, что это случится уже в этом году.

Эти заявления прозвучали вслед за недавним обращением короля Нидерландов Виллема-Александра, который призвал к масштабному перевооружению страны. Монарх настаивал на необходимости «вооружаться до зубов» и восстанавливать национальный оборонно-промышленный комплекс для обеспечения безопасности государства.