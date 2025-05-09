США перебросили на базу в Индийском океане четыре стратегических бомбардировщика В-52 - СМИ

Вашингтон. 8 мая. ИНТЕРФАКС - ВВС США перебросили на базу на британском острове Диего Гарсия в Индийском океане четыре стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress в дополнение к ранее размещенным там уже шести стратегическим стелс-бомбардировщикам B-2 Spirit, сообщает издание Air And Space Forces Magazine.

Прибытие самолетов на базу зафиксировано на спутниковом снимке. Кроме того, накануне заместитель начальника штаба ВВС США по стратегическому сдерживанию генерал-лейтенант Эндрю Гебара в ходе слушаний в Конгрессе рассказал, что на задание отправлена оперативная группа бомбардировщиков В-52H, отмечает издание.

Бомбардировщики В-2 прибыли на остров Диего-Гарсия в конце марта. Они принимали участие в нанесении массированных авиаударов по военным объектам йеменских хуситов.

Однако эта операция завершилась 6 мая, поскольку президент Дональд Трамп объявил, что США прекратят свою усиленную кампанию бомбардировок против хуситов после того, как они согласились остановить нападения на коммерческие суда у побережья Йемена. Наблюдатели скептически относятся к тому, что хуситы не продолжат совершать атаки.