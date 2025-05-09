«Ми-17 оказался на обочине»: зарубежная пресса пишет о том, что Ирак переходит на вертолёты H225M Caracal

Источник изображения: topwar.ru

H225M Caracal

Ирак обладает внушительным парком вертолётов Ми-8/17, который насчитывает 45 экземпляров.

К сожалению, только семь из них находятся в эксплуатации

- говорится в издании Defense Arabic.

Невозможность (или нежелание местных властей) отремонтировать эти борта из-за опасения навлечь санкции за ВТС с Россией, привела к заключению с Францией в сентябре 2024 года контракта, предусматривающего поставку 12 многоцелевых вертолётов H225M Caracal новой постройки и ещё 4 восстановленных однотипных машин. Стоимость сделки не оглашалась.

На днях армия получила первые два борта (которые должны были пройти капремонт). Остальные заказанные вертолёты должны быть переданы до июля. Они будут выполнять широкий круг задач – от перевозки личного состава и матчасти до выполнения антитеррористических миссий.

Предполагается, что все иракские H225M будут оснащены модульной системой вооружения HForce, которая позволяет устанавливать разнообразные комбинации средств поражения в зависимости от оперативной роли машин.

Источник изображения: topwar.ru

Поставки запчастей для Ми-17 прекратились, в итоге эти вертолёты оказались на обочине. Часть их парка уже заменяют Caracal

- отмечается в немецком издании Flug Revue.

Как указывается в немецком издании, Ми-17 стали «жертвами войны на Украине». В связи с увеличением потребности российской армии в запасных частях, якобы были свёрнуты поставки для иракской техники, вследствие чего состояние иракского парка Ми-17 резко ухудшилось.

Со своей стороны отметим, что это обычные домыслы западных обозревателей. При желании властей вполне можно наладить техническое обслуживание вертолётов советского или российского происхождения. К примеру, этого удалось добиться Колумбии, которая отказалась сворачивать ВТС с РФ. Этим же путём пошло руководство Перу, о чём ранее сообщалось на «ВО». Так что причины, побудившие Ирак перейти на иную модель, следует искать в другой плоскости.