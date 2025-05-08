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Aviator от Spribe – популярная игра в казино Pokerdom

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Pokerdom casino
Казино Pokerdom.
Источник изображения: Pokerdom

Тренд последних лет в онлайн-клубах – быстрые игры. В казино pokerdom геймеры могут играть в Aero, Plinko, Mine Island, Bubbles. На портале Pokerdom также доступен автомат Aviator от компании Spribe. У него простые правила и большие выплаты. В игре разработчиком применена технология доказуемой честности Provably Fair. Она гарантирует, что казино обеспечивает честные условия розыгрышей.


Ключевые особенности тайтла


В Aviator нет привычных символов, барабанов и линий. Игра построена на краш-механике. При запуске нового раунда на экране появляется самолет, который движется по кривой. Когда самолет взлетает, начинают расти множители ставок. Задача игрока – сделать ставку и успеть забрать выигрыш до того, как самолет улетит.


Провайдер предусмотрел в автомате внутриигровой чат. Он предназначен для геймеров, которые хотят завести друзей. В чате гэмблеры обмениваются шутками, делятся информацией об эффективных стратегиях.


Как играть в Aviator


Чтобы играть в Aviator на деньги, нужно создать профиль в клубе Pokerdom и пополнить счет. Далее остается запустить автомат, установить желаемую величину ставки и успеть снять выигрыш, пока самолет не улетел. В слоте предусмотрена возможность активации автоматических ставок. Геймеры также могут использовать автокешаут.


Минимальный множитель в игре – x1, а максимальный – x200. Крупный коэффициент умножения выпадает нечасто (примерно 1 раз в час). Поэтому рекомендуется снимать выигрыши на минимальных и средних множителях.


Какие стратегии можно использовать


Геймеры, играющие в Aviator, часто используют стратегию малого коэффициента. Она помогает сохранить банкролл и увеличить его в долгосрочной перспективе. Суть стратегии такая: гэмблер делает ставку, а затем выводит выигрыш, когда коэффициент достигает 1,2–1,5. Выигрыши при применении такой методики небольшие, но стабильные.


От минимальных рисков можно в любой момент перейти к средним. В этом случае нужно дожидаться коэффициентов от 2 до 3. Это позволит получать больше денег, но риск потерь также возрастет.


В Aviator одновременно принимается две ставки в одном раунде. Каждая из ставок несет потенциальную награду. Однако риски в этом случае тоже увеличиваются.

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