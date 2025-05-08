Admiral Casino принимает совершеннолетних посетителей. На сайте собраны автоматы от Big Time Gaming, Gamomat, Amatic, Spinomenal и других провайдеров. В клубе Admiral casino можно в такие известные слоты: The Money Game, Sharky, Gonzo’s Quest, Always Hot и другие. На сайте есть раздел «Зал славы». Там отображается список геймеров, получивших крупные суммы. В этом перечне присутствуют кликабельные ссылки на автоматы, принесшие победу.

Процедура создания профиля

Для создания персонального кабинета в первую очередь необходимо ознакомиться с правилами ресурса. Затем нужно нажать на кнопку «Регистрация», указать свой email и придумать пароль. Чтобы сэкономить время, можно не заполнять анкету, а воспользоваться опцией авторизации через Facebook, TikTok, Google, VKontakte, Telegram.

После регистрации можно внести депозит во вкладке «Касса». Там нужно выбрать опцию «Пополнение счета», указать способ проведения платежа и сумму. Далее остается провести процедуру, руководствуясь подсказками.

Функционал персонального кабинета

Каждый геймер, прошедший регистрацию в casino Admiral, получает доступ к персональному кабинету. В профиле необходимо нажать на кнопку «Настройки» и указать в открывшемся окне следующую информацию: свое имя и дату рождения, контактный email и номер телефона.

Раздел «Пополнить счет» в аккаунте предназначен для проведения транзакций. При нажатии на кнопку «История» открывается информация обо всех предыдущих платежах. Вкладка «Сообщения» предназначена для информирования геймеров об актуальных акциях и бонусах, получении джекпотов.

Если у гэмблера возникли какие-то вопросы, ему необходимо обратиться в службу технической поддержки. Чтобы связаться с консультантами, нужно нажать на кнопку «Онлайн-чат». Операторы работают круглосуточно.

Актуальные бонусы

Периодически клуб предлагает клиентам подарки. Подробную информацию о них можно получить во вкладке «Бонусы». Самые распространенные презенты на сайте – кешбэк и подарки за пополнение счета. Важное правило: бонусы требуется отыгрывать в автоматах (любых из числа доступных). Это касается всех презентов, в описании которых указан вейджер.