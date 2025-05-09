Заменит технику советского происхождения: Румыния ищет преемника БМП MLI-84

По информации, полученной порталом Defence Industry Europe, Минобороны Румынии намерено приобрести новые боевые машины пехоты. Контракт должен быть подписан в конце этого года, а поставки бронемашин должны завершиться в течение 8 лет.

Бухарест собирается закупить 246 гусеничных БМП вместе с тренажерами и предварительным логистическим пакетом. Помимо приобретения новой матчасти, целью сделки, как утверждается, является развитие национальных промышленных мощностей, передача знаний и технологий, а также налаживание собственного технического обслуживания машин.

Конкретные требования к БМП не указываются. Однако многие компании заинтересованы в румынском заказе. На прошлогодней выставке BSDA 2024, проходившей в Бухаресте, четыре игрока оборонного рынка представили свои продукты в этой нише: немецкий концерн Rheinmetall – KF41 Lynx, шведское подразделение BAE Systems – CV90, испанский GDELS – ASCOD 2 и южнокорейский Hanwha Aerospace – Redback.

Redback Redback

Новые БМП призваны заменить технику советского происхождения: на вооружении румынской армии находится оценочно 124 БМП MLI-84, большинство из которых были модернизированы до стандарта MLI-84M. Эти машины конструктивно произошли от БМП-1. Кроме того, Бухарест ищет преемника оценочно 76 гусеничных БТР MLVM и около 400 колёсных БТР TAB-71, TAB-77 и B33 TAB, которые являются местными версиями советских бронетранспортёров.

Учитывая стремительное продвижение южнокорейского ВПК на европейском рынке, вполне можно ожидать, что Румыния в итоге закажет БМП Redback. Тем более в Бухаресте недавно побывал корпоративный «десант» из Сеула.