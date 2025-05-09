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Военное обозрение

«Пользовался популярностью среди лётчиков»: Минобороны Польши показало прощальный полёт истребителей Су-22

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Источник изображения: topwar.ru

На вооружении Польши всё ещё находятся два советских самолёта – истребители МиГ-29 и Су-22, но, как уверяют в Минобороны, их дни сочтены.

В частности, на текущий год запланирован вывод из эксплуатации Су-22. Несколько дней назад самолёты этой модели совершили прощальный полёт, который проходил совместно с машинами FA-50 Golden Eagle, предназначенными для их замены. Соответствующее видео было показано в сети.

Источник изображения: topwar.ru

Су-22 является экспортной версией истребителя-бомбардировщика Су-17, который совершил свой первый полёт в 1966 году, став первым советским истребителем с изменяемой геометрией крыла, позволяющей придать машине значительную манёвренность на малых высотах и повышенную скорость на больших высотах. Консоли крыла могут быть расположены под тремя углами: 28°, 45° или 62° по отношению к фюзеляжу.

Источник изображения: topwar.ru

Всего СССР произвёл 2867 единиц Су-17, включая их модификации Су-20 и Су-22. Польша получила 120 экземпляров Су-22, из которых только 18 остаются в строю.

Самолёт пользовался популярностью среди лётчиков и наземных служб по двум причинам: его легко обслуживать по сравнению с другими машинами, и он непринуждённо ведёт себя в боевой обстановке

- отмечается в западной прессе.

Источник изображения: topwar.ru

Для замены Су-22 и МиГ-29 Польша приобрела у Южной Кореи 48 самолётов KAI FA-50 – 12 в варианте FA-50GF (уже поставлены) и 36 в модификации FA-50PL, которые должны быть переданы в период с ноября 2025 года по сентябрь 2028 года.

FA-50PL способен нести более широкий круг вооружений и оснащён радаром APG-83 с АФАР. Минобороны позиционирует его как «лёгкий истребитель», имеющий много общих элементов с F-16 – моделью, также эксплуатируемой Польшей. В связи с этим даже возник неофициальный термин «псевдоистребитель», под которым подразумевается УБС, переделанный для выполнения задач, которые традиционно решают полноценные истребители.

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